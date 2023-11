Pirelli y el compromiso con el crecimiento de la industria nacional

Innovación y tecnología son palabras clave en la historia de Pirelli, siempre a la vanguardia de la evolución del mercado automovilístico y pionera cuando de movilidad se trata. En línea con su liderazgo y con más de 112 años de presencia en la Argentina, la compañía se convierte ahora en la primera marca en fabricar y homologar un neumático de 20” para la industria automotriz nacional. Así, Pirelli reafirma una vez más su compromiso con el crecimiento del mercado en el país. Desde su fábrica en Merlo, Buenos Aires, sigue contribuyendo al desarrollo de la industria en la Argentina y consolidando su posicionamiento en el segmento High Value. “Apostamos al mercado local y al fortalecimiento de la industria argentina. Invertimos en investigación, maquinaria, nuevos procesos y capacitación, evolucionando nuestra producción y el negocio. De esta manera, acompañamos el crecimiento del segmento con productos de alta tecnología y performance, reforzando nuestra posición como líderes y nuestro compromiso de estar a la vanguardia en innovación en cada lugar en el que operamos”, resume Mauricio Canineo, CEO de Pirelli en la Argentina. Día a día, la compañía acerca productos que combinan alto rendimiento, tecnología avanzada y seguridad, siendo globalmente reconocida por su excelencia en la producción de alta gama y pasión por la innovación. En esta primera etapa de producción de los neumáticos de 20’’, Pirelli fabricará un Scorpion HT y, en 2024, se extenderá a otros modelos de la gama Scorpion para SUV y pickup, entre otros desarrollos y lanzamientos a medida de las necesidades de cada vehículo y conductor.

Primera homologación: Ford Ranger Limited Plus

La Ford Ranger Limited Plus corresponde a la nueva generación la de pickup mediana fabricada en la Argentina. Se trata de un modelo que redefine el segmento en términos de tecnología, calidad, performance, robustez y experiencia conectada de los clientes. Elegida para la primera homologación del neumático Pirelli de 20’’, esta camioneta incluye además un potente motor V6 y un avanzado sistema de tracción integral inteligente para un desempeño superior on y off road. La gama Ranger siempre se destacó por adaptarse a todo tipo de terreno y esta nueva versión lleva sus capacidades al siguiente nivel. Esta generación, de uno de los modelos emblemáticos de Ford, incorpora además un sistema de Gestión de Terrenos con hasta seis modos de conducción que adaptan múltiples parámetros del motor, transmisión, tracción y dirección: Normal, Eco, Remolcar/Arrastrar, Resbaladizo, Lodo/Surco y Arena. Y para cada comando que requiera el conductor, los neumáticos de Pirelli se ajustan de manera óptima.