Arriba al país un buque chino con miles de autos eléctricos para el mercado local + Seguir en









La nave pertenece a una automotriz asiática que lidera el segmento en el país y puede transportar miles de vehículos en un solo viaje.

BYD traerá 7.000 vehículos desde China

Un buque de dimensiones poco habituales se prepara para arribar a la Argentina y ya despierta expectativas en el sector automotor. Se trata de una embarcación proveniente de China, diseñada especialmente para el transporte de vehículos, que llegará al puerto de Zárate con una carga que puede marcar un nuevo hito en el mercado local de autos eléctricos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El protagonista es el BYD Changzhou, uno de los barcos propios que utiliza la automotriz china para abastecer a distintos mercados del mundo. En esta oportunidad, será la primera vez que la marca recurra a su propia flota para operar en la Argentina. La nave tiene capacidad para transportar alrededor de 7.000 vehículos, que se descargan rodando gracias a su sistema tipo roll-on/roll-off.

byd-barco(1) El protagonista es el BYD Changzhou, uno de los barcos propios que utiliza la automotriz china para abastecer a distintos mercados del mundo. Parte de ese embarque estaría destinado al cupo de unidades que ingresan sin arancel, mientras que buena parte de la atención está puesta en los próximos lanzamientos que la marca planea para 2026, entre ellos una camioneta híbrida enchufable que comenzará a venderse este año.

La historia de BYD en la Argentina BYD desembarcó oficialmente en el país en octubre de 2025 con filial propia y, en apenas cuatro meses, se convirtió en la marca más vendida dentro del segmento de autos eléctricos. Actualmente comercializa tres modelos: el Dolphin Mini, un hatchback urbano; el Yuan Pro, un SUV del segmento B; y el Song Pro, un SUV híbrido enchufable del segmento C.

La estrategia regional también incluye producción industrial. La compañía ya avanza con su planta en Brasil, ubicada en el complejo de Camaçari, donde fabricará vehículos para abastecer a distintos mercados de Sudamérica, incluida la Argentina.

Con ventas globales que superaron los 4,6 millones de unidades en 2025, BYD acelera su expansión internacional. La llegada de este barco no solo simboliza un movimiento logístico de gran escala, sino también la señal de que la ofensiva china en el mercado automotor argentino está lejos de detenerse.