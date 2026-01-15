La prestigiosa marca de autos mundial que traerá su división de vehículos de lujo este año al país + Seguir en









El primer modelo de la reconocida firma llegará en junio y marcará un salto en la oferta de vehículos de gama alta de la industria automotriz.

Mercedes-Benz Maybach llegará este año al país

El mercado automotor argentino sumará en 2026 un nuevo jugador en el escalón más alto del segmento premium. Mercedes-Maybach, la división de ultra lujo del grupo Mercedes-Benz, confirmó su arribo al país con una gama de modelos orientados a un público muy específico, acostumbrado a los máximos niveles de confort, tecnología y personalización.

El anuncio se realizó durante una conferencia organizada por Prestige Auto en el Centro Industrial Juan Manuel Fangio. Allí, el director comercial de la compañía, Martín Idiarte, anticipó que el primer modelo llegará en junio del próximo año y que el objetivo es introducir progresivamente toda la familia Maybach, junto con una ampliación de la oferta deportiva de Mercedes-AMG.

Cómo es el Mercedes-Benz Maybach Mercedes-Maybach representa el nivel más alto dentro del universo de la estrella. A diferencia de otras marcas de lujo extremo como Rolls-Royce o Bentley, su estrategia se basa en desarrollar versiones profundamente refinadas de plataformas existentes de Mercedes-Benz, con mejoras sustanciales en aislamiento, materiales, terminaciones y experiencia a bordo.

El nombre Maybach está íntimamente ligado a los orígenes de la ingeniería alemana. Wilhelm Maybach fue uno de los pioneros de Daimler y, tras fundar su propia empresa a comienzos del siglo XX, se convirtió en sinónimo de sofisticación técnica y lujo artesanal. Aunque la marca tuvo distintos intentos comerciales a lo largo de su historia, desde 2012 se consolidó como la expresión máxima del lujo dentro de Mercedes-Benz.

merce El Mercedes-Benz Clase S Maybach En la actualidad, los Mercedes-Maybach se distinguen por priorizar el confort, especialmente en las plazas traseras, con configuraciones pensadas para viajar con chofer, mayor aislamiento acústico y un nivel de personalización que no se ofrece en la gama convencional. Este enfoque se traduce también en precios: según el modelo y el mercado, pueden costar entre un 30% y un 50% más que un Mercedes equivalente, con valores que en la Argentina podrían arrancar en torno a los u$s360.000.

La gama global incluye al Clase S Maybach, el GLS Maybach, el EQS SUV Maybach y el exclusivo SL Monogram Series. Su llegada ampliará la competencia en el segmento premium local, en un contexto de mayor apertura a las importaciones y con un cliente que, según la propia marca, es cada vez más exigente en materia de producto, servicios y experiencia.