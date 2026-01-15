Ranking 2026: los 10 autos chinos más accesibles del mercado argentino + Seguir en









La presencia de marcas de origen asiático sigue en expansión y ya representa más del 5% de las ventas. Estos son los modelos con precios más bajos disponibles hoy en el país.

El Easy 3 , el vehículo chino más barato del país

La oferta de vehículos chinos ganó protagonismo en el mercado automotor argentino durante el último año y modificó un escenario históricamente dominado por marcas tradicionales. Una mayor apertura a las importaciones, sumada al régimen de beneficios arancelarios para autos electrificados, impulsó el desembarco de nuevas automotrices y amplió el abanico de opciones, especialmente en los segmentos de entrada.

Durante 2025, la participación de los autos chinos pasó de menos del 1% del total de patentamientos a ubicarse por encima del 5%, con un crecimiento que supera el 500% interanual. Aunque el mercado sigue muy fragmentado, BAIC y Haval encabezan la participación entre las marcas de ese origen, seguidas por un amplio grupo de nuevos jugadores que se reparten el resto del volumen.

BYD DOLPHIN MINI El Dolphin Mini de BYD, uno de los vehículos chinos más baratos de la Argentina. La estrategia se apoya en precios competitivos, pero sin llegar a los valores disruptivos que muchos esperaban. En general, los SUV chicos y medianos se ubican entre los u$s23.000 y u$s35.000, mientras que las versiones más equipadas o electrificadas superan con facilidad los u$s40.000. Aun así, existe un grupo de modelos que logra posicionarse como la puerta de entrada más económica a este universo.

Los 10 autos chinos más baratos en Argentina (enero 2026) JMEV Easy 3: u$s18.900 JAC S2 MT Intelligent FL: u$s19.900 JAC JS2 Luxury LV: u$s21.900 Forthing T5 MT: u$s21.950 BYD Dolphin Mini GL: u$s22.990 Chery Tiggo 2 Pro Max MT Confort: u$s23.000 MG3 HEV Confort: u$s23.500 BYD Dolphin Mini GS: u$s23.990 Chery Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: u$s25.500 BAIC X35 Fashion: u$s25.500 El esquema de cupos para vehículos híbridos y eléctricos sin arancel extrazona resulta clave para sostener estos valores, aunque los costos logísticos y la carga impositiva local limitan una baja más profunda.

En ese equilibrio entre precio, tecnología y equipamiento se explica el crecimiento sostenido de los autos chinos, que comienzan a consolidarse como una alternativa real dentro del mercado argentino.