Las 10 pick ups medianas más vendidas: así quedó el ranking de diciembre y sus precios

Con valores que arrancan por debajo de los $47 millones, el segmento más competitivo del país ordena su oferta. Qué marcas lideran entre las opciones más accesibles.

Fiat Titano, una de las pick ups más vendidas en el país

Las pick ups medianas volvieron a consolidarse como el corazón del mercado automotor argentino, no solo por su peso industrial (cinco marcas producen este tipo de vehículos en el país), sino también por su fuerte presencia en los patentamientos.

De acuerdo con los registros recientes de ACARA, entre enero y octubre este tipo de unidades representó el 23% de las ventas totales. Detrás quedaron los SUV con el 37%, los hatchback con el 23%, los sedanes con el 9% y el resto de las categorías con porcentajes menores. Dentro del universo de pick ups, las D (como Toyota Hilux, Ford Ranger o Volkswagen Amarok) concentran el 72%, mientras que las C abarcan el 18%, las B el 8% y otras opciones el 2%.

El crecimiento del segmento estuvo impulsado en parte por los cambios en el impuesto interno, que años atrás golpeó a los SUV y desplazó a muchos compradores hacia las camionetas, exentas por su clasificación como vehículos de trabajo. Hoy, con ese tributo eliminado en su primera escala, los precios entre ambos segmentos se acercaron, aunque la preferencia por las “chatas” se mantuvo.

Con este panorama, diciembre llega con una amplia oferta y una ventana atractiva para quienes analizan adquirir un 0km. El abanico local de producción incluye a Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Fiat Titano y Ram Dakota, mientras que la Chevrolet S10 y la Mitsubishi L200 continúan siendo importadas. La Nissan Frontier, que hasta hace poco se fabricaba en Córdoba, pasará a ser mexicana, aunque aún quedan unidades de producción nacional. También persisten algunos remanentes de Renault Alaskan, modelo que ya fue discontinuado.

Para comparar precios, se tomaron como referencia las versiones cabina doble 4x2, con caja manual como punto de partida.

Nissan Frontier.jpg La Nissan Frontier, que hasta hace poco se fabricaba en Córdoba, pasará a ser mexicana, aunque aún quedan unidades de producción nacional. Nissan Frontier ofrece valores que van desde $46.631.100 hasta $72.013.400; Toyota Hilux, entre $47.596.000 y $86.196.000; Chevrolet S10, de $48.596.900 a $73.852.900; Fiat Titano, entre $49.574.000 y $68.510.000; Ford Ranger, desde $49.859.800 hasta $84.048.970; Volkswagen Amarok, entre $57.113.300 y $103.094.900; y Renault Alaskan, de $62.660.000 a $78.700.000. La RAM Dakota, más nueva en el mercado, se posiciona entre $69.000.000 y $71.000.000. Las 10 pick ups medianas más vendidas en diciembre Nissan Frontier – $46.631.100 Toyota Hilux – $47.596.000 Chevrolet S10 – $48.596.900 Fiat Titano – $49.574.000 Ford Ranger – $49.859.800 Volkswagen Amarok – $57.113.300 Renault Alaskan – $62.660.000 Ram Dakota (Warlock) – $69.000.000 Ram Dakota (Laramie) – $71.000.000 Nissan Frontier PRO4X – $72.013.400 (tope de gama dentro del ranking considerado) Con varios lanzamientos previstos y el ingreso de nuevas marcas, el segmento mediano seguirá dinamizando la oferta y atrayendo a usuarios que buscan robustez, tecnología y alternativas cada vez más competitivas.