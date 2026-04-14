Producción nacional: un grupo argentino fabricará autos chinos y analiza sumar otra marca oriental

La compañía profundiza su plan de fabricación nacional con nuevos modelos, una planta en desarrollo y negociaciones para ampliar su portafolio con marcas internacionales.

El holding argentino Grupo Corven avanza con un ambicioso plan para reforzar su presencia industrial en el país, apoyado en la expansión de su alianza con la automotriz china Foton . La estrategia contempla ampliar la oferta de vehículos nacionales y consolidar su posicionamiento en distintos segmentos del mercado.

Actualmente, la compañía tiene operaciones diversificadas que abarcan autopartes , motocicletas , neumáticos , movilidad de carga y pasajeros , además de iniciativas vinculadas a energías limpias . En ese esquema, el negocio automotriz gana protagonismo como uno de los ejes de crecimiento.

Según explicó Leandro Iraola , titular del grupo, la empresa proyecta una inversión cercana a u$s 50 millones para fortalecer su capacidad productiva . Parte de esos fondos se destinarán a una nueva planta industrial en Campana , donde se prevé fabricar entre seis y siete modelos, incluyendo una ampliación en la línea de camiones y el desembarco en el segmento de pick ups .

En diálogo con LN, el empresario remarcó que el objetivo es incrementar la variedad de vehículos comerciales , en especial en las categorías livianas y ultralivianas , que vienen mostrando una demanda sostenida en el mercado local.

La firma evalúa sumar producción de pick ups, un segmento clave en la Argentina por su fuerte vínculo con el sector productivo. Actualmente, comercializa modelos como Tunland G7, V7 y V9, aunque todavía no se definió cuál podría fabricarse localmente.

Hoy, bajo la marca Foton , el grupo produce en el país unidades como TM1 , ZTruck y distintas versiones de la línea Aumark , orientadas al transporte liviano . Con el traslado de la producción a Campana , se espera optimizar procesos y ampliar la capacidad instalada .

Además, la firma evalúa sumar producción de pick ups, un segmento clave en la Argentina por su fuerte vínculo con el sector productivo. Actualmente, comercializa modelos como Tunland G7, V7 y V9, aunque todavía no se definió cuál podría fabricarse localmente.

En paralelo, el holding también explora la posibilidad de avanzar con la fabricación de vehículos de la marca Chery, tras haber asumido su representación en el país. El proyecto incluiría principalmente SUV y una pickup mediana, en línea con la tendencia del mercado.

Condiciones económicas y mirada a futuro

Desde la empresa señalan que uno de los desafíos para concretar estos planes es alcanzar un volumen de ventas que justifique la inversión industrial. En ese sentido, destacan la necesidad de generar escala productiva para sostener la fabricación local.

En cuanto al contexto económico, Leandro Iraola valoró algunas medidas oficiales vinculadas al orden fiscal y los incentivos a la inversión, aunque planteó la necesidad de herramientas específicas para empresas medianas. También advirtió sobre el impacto de las tasas de interés y el tipo de cambio en los costos financieros.

Pese a estas tensiones, el empresario mantiene una visión optimista a mediano plazo. Considera que una mayor apertura económica y el crecimiento de sectores como el agro, la minería y la energía podrían impulsar la demanda de vehículos de carga.

Bajo ese escenario, proyecta un aumento significativo en las exportaciones argentinas en los próximos años, lo que, a su vez, dinamizaría el mercado de camiones y utilitarios, consolidando el rol de la industria automotriz como motor de desarrollo.