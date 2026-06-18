Qué tecnología beneficia más a los usuarios: autos eléctricos versus vehículos de hidrógeno

Una comparación que busca la mayor eficiencia energética y los menores requerimientos de mantenimiento para reducir los gastos operativos.

La elección entre una tecnología y otra depende principalmente del uso previsto para cada vehículo.

La transición hacia una movilidad sin emisiones abrió un debate sobre cuáles son las tecnologías con mayor potencial para el transporte del futuro. Los autos eléctricos a batería y los vehículos impulsados por hidrógeno aparecen como las principales alternativas para reducir la contaminación asociada al uso de combustibles fósiles.

Ambos sistemas comparten una característica central: la propulsión mediante motores eléctricos . La diferencia radica en cómo obtienen y almacenan la energía, lo que determina aspectos clave como la eficiencia, los costos operativos, la infraestructura requerida y los segmentos de usuarios a los que apuntan.

Los vehículos eléctricos a batería almacenan energía en baterías recargables, generalmente de iones de litio. Esa electricidad alimenta de manera directa al motor encargado de transmitir movimiento a las ruedas.

Los vehículos de pila de combustible funcionan de otra manera. Estos modelos transportan hidrógeno comprimido en tanques específicos y una celda de combustible combina ese elemento con oxígeno para producir electricidad dentro del propio vehículo. Las dos alternativas eliminan las emisiones contaminantes por el tubo de escape, sin embargo, cada tecnología presenta diferencias importantes en materia de rendimiento energético.

El Departamento de Energía de Estados Unidos indicó que más del 70% de la electricidad cargada en un vehículo eléctrico llega finalmente a las ruedas. Ese porcentaje se explica por la existencia de una única conversión energética relevante entre la red eléctrica y el desplazamiento del auto.

Los vehículos de hidrógeno enfrentan un proceso más complejo. La producción, compresión, almacenamiento, transporte y posterior transformación del hidrógeno en electricidad generan pérdidas en distintas etapas de la cadena. La eficiencia total de los autos impulsados por hidrógeno se ubica entre el 20% y el 30%. Esa diferencia implica un mayor consumo de energía primaria para recorrer una distancia equivalente a la de un vehículo eléctrico a batería.

Otro aspecto relevante aparece en la autonomía y en los tiempos de recarga. Los vehículos de hidrógeno pueden completar la carga de sus tanques en aproximadamente cinco minutos y alcanzan autonomías estimadas entre 480 y 640 kilómetros. Esa capacidad resulta atractiva para usuarios que necesitan recorrer largas distancias sin interrupciones frecuentes.

Los vehículos eléctricos modernos cubren sin inconvenientes gran parte de las necesidades diarias de los conductores particulares. La posibilidad de recargar la batería en el hogar, en el trabajo o en estaciones públicas simplifica el uso cotidiano. El costo por kilómetro recorrido suele resultar más bajo en los autos eléctricos.

El escenario cambia cuando se analiza el transporte intensivo. Camiones, colectivos y flotas comerciales demandan extensas jornadas de circulación y tiempos de respuesta reducidos. Los vehículos de hidrógeno pueden ofrecer ventajas en esos segmentos debido a su rapidez y a la posibilidad de mantener autonomías elevadas durante recorridos prolongados.

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Infraestructura de los principales autos eléctricos

La expansión de los autos eléctricos se apoya en una infraestructura que aprovecha la red eléctrica ya existente. El desarrollo de nuevos cargadores públicos y las mejoras en la distribución energética acompañan el crecimiento del sector. La Agencia Internacional de la Energía señaló que los vehículos eléctricos pueden cargarse en múltiples ubicaciones. Entre ellas figuran viviendas particulares, estacionamientos corporativos, rutas y estaciones públicas.

La disponibilidad de distintos puntos de carga favorece la incorporación masiva de los vehículos eléctricos. Esa característica constituye una de las principales ventajas competitivas frente a otras tecnologías. Los vehículos impulsados por hidrógeno requieren una estructura completamente diferente. La cadena incluye producción, compresión, almacenamiento, transporte y estaciones de carga exclusivas para este combustible.

Esa necesidad incrementa los costos de implementación y limita la velocidad de expansión de la red de abastecimiento. La disponibilidad de puntos de repostaje continúa siendo uno de los principales desafíos para esta tecnología.

Otro aspecto relevante se vincula con el origen del hidrógeno. La mayor parte de la producción registrada entre 2024 y 2025 provino de combustibles fósiles, especialmente gas natural. Los datos disponibles indican que el hidrógeno de bajas emisiones aportó menos del 1% de la producción mundial durante ese período.

La reducción efectiva del impacto ambiental depende de que el hidrógeno provenga de fuentes renovables o de procesos con baja huella de carbono. Sin ese cambio, los beneficios climáticos pierden parte de su alcance potencial. Las cifras de mercado reflejan una diferencia marcada entre ambas tecnologías.

La Agencia Internacional de la Energía informó que las ventas globales de autos eléctricos superaron las 20 millones de unidades durante 2025. Ese volumen equivale al 25% de todas las ventas mundiales de automóviles. Las proyecciones para 2026 ubican el mercado en torno a las 23 millones de unidades.

Los vehículos eléctricos mantienen una posición dominante dentro del segmento de automóviles particulares, y las previsiones anticipan que esa tendencia continuará en los próximos años. El mercado de vehículos de hidrógeno muestra una escala mucho menor. Las estimaciones ubican su valor en USD 200 millones durante 2024, con proyecciones de crecimiento hasta los USD 2.100 millones hacia 2030. Algunos estudios calculan que los vehículos de hidrógeno podrían alcanzar el 4% del parque global de unidades sin emisiones para 2044.