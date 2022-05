Apuesta a ventas full e-commerce

Para adquirir un vehículo se deberá hacer una reserva en primera instancia por un monto de $50.000 y se deberá seleccionar el concesionario de preferencia para el posterior retiro del vehículo. El valor de la reserva será aplicado como parte de pago del valor total de la compra en Renault Store y la misma será realizada a través de Mercado Pago.

“Es importante estar presente con fuerza. No hay automotriz en la Argentina que esté ofreciendo lo que nosotros lanzamos. Hay ventas de e-commerce de algún modelo particular, pero no la cantidad que estamos ofreciendo nosotros para comprar online”, dijo a Ámbito Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina.

Una vez realizada la reserva, el cliente deberá abonar, dentro de un plazo de 10 días, el saldo restante.

La entrega del vehículo adquirido en Renault Store se realizará en el concesionario seleccionado, dentro de un plazo máximo de 45 días corridos luego de abonar el saldo total.

“Es una tendencia que viene para quedarse. Esto es el inicio. La herramienta irá mejorándose con módulos de financiación, retoma de usados y en el futuro la entrega del vehículo en domicilio, algo que de hecho hicimos durante la pandemia”, agregó Sibilla a este medio.

Por otro lado, los primeros 100 clientes que compren su vehículo en el Renault Store recibirán de regalo una bicicleta Renault by Venzo, recientemente lanzada al mercado.

Asimismo, Plan Rombo también será 100% digital y ya no será necesario completar formularios para suscribirse a un plan de ahorro. Se podrá acceder a la suscripción de un plan a través de seis pasos.

Vale destacar que el primer paso en e-commerce Renault lo dio en 2021, al lanzar la Tienda oficial de Repuestos y Accesorios alojada en Mercado Libre. Allí ofrece hoy un catálogo de piezas 100% originales, con más de 10.000 referencias disponibles, cada uno de ellas con el sello de garantía de Renault.