PAMI confirmó cuáles son las credenciales válidas en octubre y cuáles dejaron de servir

El organismo mantiene cuatro formatos reconocidos y aclara que hay un modelo que aunque sigue vigente, ya no se distribuye.

La credencial de PAMI es el documento que utilizan sus afiliados para identificarse al momento de acceder a distintas prestaciones. Durante octubre, el organismo mantiene habilitados cuatro formatos : entre ellos, la credencial digital y la tarjeta plástica.

Todavía circulan distintas versiones de la identificación y no todas tienen la misma validez . Por ejemplo, PAMI dejó de distribuir la tarjeta plástica, pero las que ya fueron entregadas siguen vigentes. Pero algunos formatos ya no son reconocidos.

La credencial digital es una de las opciones disponibles y se consulta desde la aplicación Mi PAMI . El afiliado puede mostrarla directamente desde el celular para acreditar su identidad , sin necesidad de llevar una tarjeta física. PAMI también permite descargarla en formato PDF desde la web para guardarla o imprimirla.

La segunda alternativa es la credencial provisoria con código QR . Se puede generar desde la página oficial del organismo y descargar o imprimir. PAMI aclara expresamente que si una credencial provisoria no tiene código QR, hay que volver a descargarla para obtener una versión válida.

También está disponible la credencial provisoria ticket . Esta alternativa esta pensada para quienes necesitan una identificación física y puede generarse en las terminales de autogestión ubicadas en las agencias y Unidades de Gestión Local (UGL) de PAMI.

Por último, sigue vigente la credencial plástica. PAMI ya no entrega nuevas tarjetas de este tipo, pero quienes todavía conservan una pueden seguir usandola para sus gestiones. El organismo aclara que no es necesario reemplazarla si sigue en poder del afiliado.

Qué credenciales de PAMI ya no tienen validez

PAMI también especificó cuáles son las identificaciones que quedaron fuera de vigencia. Una de ellas es la credencial provisoria sin código QR. Si un afiliado conserva una de esas versiones, no debería presentarla en una gestión, sino generar nuevamente la credencial provisoria desde el sitio oficial.

La otra que ya no sirve es la credencial anterior, es decir, el modelo que fue reemplazado por las versiones actualmente reconocidas. La credencial provisoria con QR, por su lado, no tiene vencimiento. Una vez generada correctamente, puede descargarse, imprimirse y utilizarse posteriormente para las gestiones de PAMI.

El organismo explica que la actualización de la credencial provisoria incorporó nuevos datos para mejorar la protección de la información personal y reforzar la seguridad del sistema. Para generarla, se solicita el número de afiliación, el sexo según el DNI, el número de documento y el número de trámite del DNI, que consta de 11 dígitos.

¿Para qué sirve la credencial de PAMI?

La identificación no funciona solamente como una tarjeta para retirar medicamentos. Según la información oficial, permite retirar remedios en farmacias, solicitar turnos en agencias, hacer trámites presenciales y online y validar turnos con especialistas.

Para la atención médica, PAMI establece que los afiliados deben presentar una credencial vigente y el DNI. En el caso de la atención con especialistas, el organismo también aclara que la Orden Médica Electrónica no tiene que presentarse necesariamente impresa, ya que puede consultarse a través del sistema correspondiente.

Las distintas versiones tienen la misma función como medio de identificación. Esto permite que una persona pueda utilizar la opción que tenga disponible sin estar limitada por no tener un teléfono o por haber perdido la tarjeta plástica.