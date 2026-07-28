San Isidro: más de 1.240 detenidos y una caída del 80% en el robo de autos

El balance oficial del primer semestre mostró una baja fuerte del robo automotor en comparación con el mismo período de 2025. El Municipio atribuyó el resultado a un esquema de prevención con patrullajes, tecnología, participación ciudadana y operativos conjuntos en La Cava.

Uno de los focos del plan de seguridad estuvo puesto en el barrio La Cava, donde el Municipio implementó un esquema de trabajo conjunto con la Provincia y la Nación.

El Municipio de San Isidro informó que durante el primer semestre del año se registraron 1.240 detenidos y demorados en el marco de los operativos de seguridad desplegados en el distrito. El balance oficial también marcó una caída del 80% en el robo de autos frente al mismo período de 2025.

Según indicaron desde la Secretaría de Seguridad local, la baja del robo automotor se replicó además en otras modalidades delictivas, incluidos los delitos violentos. El Municipio vinculó ese resultado con un esquema de prevención basado en patrullajes preventivos, operativos dinámicos y estáticos, tecnología aplicada a la seguridad y coordinación con fuerzas provinciales y federales.

Durante los primeros seis meses, los oficiales municipales identificaron a 128.904 personas y controlaron 53.813 vehículos en distintos puntos estratégicos del partido.

El balance municipal destacó que la estrategia de prevención se apoyó en una mayor presencia territorial. Los patrullajes y controles se realizaron tanto en operativos fijos como en dispositivos dinámicos, con el objetivo de anticipar situaciones de riesgo y mejorar la respuesta ante emergencias.

Uno de los datos centrales del informe fue la participación de los vecinos en los canales de alerta. Según el Municipio, el 77,76% del total de llamados de emergencia ingresó por las vías de prevención locales.

Esto significa que casi ocho de cada diez residentes eligieron comunicarse directamente con el Centro de Operaciones Municipal, utilizar el programa Ojos en Alerta o acudir a los oficiales de seguridad que recorren las calles.

Ese esquema también tuvo impacto en la detección de delitos. El 57% de los hechos registrados durante el semestre se originó a partir de alertas generadas por canales municipales, lo que permitió activar respuestas operativas con mayor rapidez.

Operativos en La Cava con fuerzas federales y provinciales

Uno de los focos del plan de seguridad estuvo puesto en el barrio La Cava, donde el Municipio implementó un esquema de trabajo conjunto con la Provincia y la Nación.

Durante los últimos tres meses, se realizaron allí 75 detenciones, se identificó a 2.796 personas y se controlaron 979 vehículos. Los operativos se desplegaron todos los días con participación de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de la Policía Bonaerense y de Gendarmería Nacional.

La principal novedad del operativo fue el ingreso diario de las Brigadas Especiales de la Patrulla Municipal al interior del barrio, junto con las fuerzas provinciales y federales. Según el Municipio, ese esquema reemplazó una lógica de vigilancia únicamente perimetral por una intervención territorial más directa.

Denuncias por venta de drogas y participación vecinal

En paralelo, la Secretaría de Seguridad informó que durante el semestre presentó 107 denuncias por venta de drogas ante la Justicia. El objetivo fue aportar información para el avance de investigaciones judiciales vinculadas al narcomenudeo.

El Municipio también remarcó el crecimiento del programa Ojos en Alerta, que permite a los vecinos reportar situaciones sospechosas mediante WhatsApp y establecer contacto directo con el Centro de Operaciones Municipal.

Durante el último año, la cantidad de usuarios de esa herramienta aumentó 74%, lo que consolidó al programa como uno de los principales canales de participación ciudadana en materia de prevención.

Capacitación y tecnología aplicada a la seguridad

Para sostener el despliegue operativo, la Secretaría de Seguridad mantuvo un programa de capacitación permanente. En el semestre se realizaron cuatro instancias de formación destinadas a instructores y usuarios de armas menos letales BYRNA.

Además, supervisores y oficiales de la Patrulla Municipal participaron en cursos de nivelación y actualización. Según la cartera local, la capacitación forma parte de la estrategia para profesionalizar el trabajo en la calle y fortalecer la coordinación con otras fuerzas.

“La seguridad se construye con presencia en la calle, tecnología, capacitación permanente y un trabajo coordinado con las fuerzas provinciales, nacionales y en coordinación con la Justicia. Los resultados de estos primeros seis meses muestran que ese camino da resultados concretos para los vecinos”, señalaron desde la Secretaría de Seguridad de San Isidro.