Sibilla: "No faltan los dólares para producir"

Periodista: ¿Cuál es la capacidad de Santa Isabel y cuál el nivel de actividad actual?

Pablo Sibilla: Tenemos una capacidad instalada, con tres turnos, de 150.000 autos. Ese el objetivo cuando llegue el nuevo proyecto. Son todos los vehículos que puede fabricar Santa Isabel trabajando a full. Este año pensamos terminar en 90.000 unidades con dos turnos.

P.: Se decía que el nuevo proyecto de la pickup compacta representarían unas 40.000 unidades, pero parece que van a ser más

P.S.: Van a ser más unidades que esas. Y lo digo siendo moderado. Creemos que hay potencial porque el vehículo va a ser fabricado sólo en la Argentina. No hemos hecho el relevamiento definitivo de los clientes que pueden comprar el vehículo. En principio vamos a exportar a Latinoamérica, pero hay potenciales clientes fuera de Latinoamérica.

P.: Hoy Nissan les fabrica unas 5.000 Alaskan, pero tienen demanda por una cantidad mayor. ¿Hay posibilidades de que Nissan les fabrique más unidades de ese modelo?

P.S.: Podríamos vender más Alaskan. Podrían ser una 9.000 en total. Esa sería una cantidad razonable. Cuando fue negociado el proyecto, hace mucho tiempo, fue hecho un reparto de volúmenes y esas 5.000 unidades son las que están acordadas. Hoy estamos discutiendo con nuestros socios de la alianza sumar un volumen adicional de Alaskan. Es una charla que no se está llevando a cabo en la Argentina, sino a nivel de las casas matrices.

P.: ¿Cuál es la traba? ¿La falta de dólares?

P.S.: El abastecimiento de semiconductores es un tema. Por ejemplo, el año pasado se perdió la posibilidad de producir bastantes pickups por ese motivo. Eso impactó a todas las empresas. Sobre los dólares, sabemos que la Argentina tiene una situación con los dólares, pero, en verdad, no faltan dólares para la producción.

P.: Durante la presentación de las nuevas versiones de Alaskan, dijo que querían mantener los dos turnos de producción que tiene hoy la planta de Santa Isabel. ¿Hay motivo para que pensar en que se puede reducir el nivel de actividad?

P.S.: Estamos cerca de una elección y hay que ver qué pasa después. Cuál será el próximo gobierno; si es de la oposición o del oficialismo. Siempre, en los períodos de elecciones, puede haber turbulencias y no se puede saber qué va a pasar con el mercado. Si el mercado se mantiene como el actual, nuestro objetivo es seguir con los dos turnos. Hemos avanzado con pie de plomo en nuestras decisiones para pasar de un turno a dos y la idea es no bajarnos de este nivel hasta que llegue el nuevo proyecto, Eso nos haría saltar a tres turnos. Lo que pasa es que el proyecto no es mañana. Así que hay que aguantar. Si las condiciones económicas se dan y el mercado sigue creciendo, aunque sea 5% o 10% por año, vamos a estar en el actual nivel de producción hasta que llegue el proyecto.

P.: ¿Qué puede pasar con un cambio de gobierno?

P.S.: Esa es la pregunta que nos hacemos todos, Hoy tenemos un factor que hace mucho ruido que es el gap entre el dólar oficial y el blue, Cuando hablamos con economistas, cualquiera sea el escenario electoral, nadie prevé devaluaciones brutales, fuera de control. Ese es un indicador que calma el mercado. Después hay que ver si va a haber o no ajuste, si esos ajustes tienen un impacto recesivo y, en ese caso, el mercado puede bajar. Son todas preguntas que uno se hace en los períodos electorales y no tenemos respuesta todavía.

P.: Hay incertidumbre

P.S.: Esto no genera incertidumbre para nuestro proyecto, pero para el mercado sí. Cuando tomamos decisiones de contratar personal sabemos que cuesta caro entrenarlo. No se toma gente para seis meses. Esto es por un tema de costo y por un tema social, porque después nadie quiere salir a sacar gente.

P.: ¿Qué mercado prefiere? Uno de 400.000 como el actual, con alta rentabilidad, o uno de más de 800.000, como hace unos años, con mucha competencia de precios.

P.S.: Nos interesaría tener un mercado un poco más grande, No sé si de 850.000 unidades. El mercado natural de la Argentina es de 600.000 o 650.000 unidades. Ese es un mercado en que Argentina puede navegar tranquilamente sin salir a hacer guerra de precios o cosas locas. No le interesa a nadie; a Renault no le interesa. Si la Argentina no tuviera restricciones de importación de vehículos, por los temas que ya conocemos, el mercado actual seria de, probablemente, 500.000 vehículos. Va a ser de 400.000 este año. No están dadas las condiciones para que sea de 650.000 unidades. Más que el tamaño del mercado, lo más importante es tratar de disminuir las oscilaciones. Si miramos a Europa, por ejemplo, las oscilaciones son más cinco por ciento o menos cinco por ciento y acá tenemos más treinta o menos treinta y eso nos mata. Desde el punto de vista industrial es muy difícil adaptar las fábricas a esos cambios del mercado.

P.: La AFIP hizo un cambio en la forma de percepción del IVA para las importaciones. Eso, según la nota enviada por ADEFA al ministro Sergio Massa, significará un aumento del 26% en el abastecimiento de insumos y equipamiento importado. ¿Cómo impacta a Renault?

P.S.: Por supuesto que tiene un impacto muy significativo a nivel cash de las compañías, pero no va a poner en riesgo la producción ni de los proveedores ni de Renault. Es un cambio de reglas. Encarece el costo oportunidad a nivel país. Hay que salir a poner una cantidad muy importante de dinero que no estaba previsto y tenemos que salir a dar explicaciones. Obviamente, el problema es mayor para las pymes. Una cosa es una gran multinacional que tiene más espalda y otra una empresa más chica.