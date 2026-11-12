Tesla frena el Cybertruck: el fin de la polémica pickup eléctrica ya tiene fecha confirmada

Elon Musk prioriza los robotaxis despues de obtener resultados comerciales muy inferiores a sus expectativas iniciales.

El Tesla Cybertruck es uno de los vehículos eléctricos más llamativos por su diseño futurista.

El futuro del Tesla Cybertruck está pasando por uno de sus momentos más difíciles. Después de convertirse en uno de los lanzamientos más llamativos del mercado de vehículos eléctricos , la pickup de diseño futurista enfrenta una caída de ventas y un cambio de prioridades dentro de la compañía de Elon Musk .

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La decisión de reorganizar la producción en Estados Unidos también abrió un nuevo escenario para el modelo, ya que mientras Tesla prepara una transformación de su complejo industrial principal, una empresa especializada en modificar sus vehículos presentó una propuesta para mantener viva la fabricación.

Tesla planea finalizar la producción del Cybertruck en su Gigafactoría de Texas hacia finales del verano boreal de 2027 , es decir, entre agosto y septiembre. Esta decisión representa un cambio importante para uno de los vehículos más ambiciosos de Elon Musk.

La pickup de Tesla se distingue por su carrocería de acero inoxidable y sus líneas angulares.

El empresario anunció inicialmente que la fabricación se reduciría hasta detenerse a mediados de 2027, pero el 11 de noviembre comunicó una extensión de dos o tres meses para completar más pedidos pendientes. Esto significa que la fecha prevista para el cierre de la línea de producción cambió, pero no está confirmado que el Cybertruck desaparezca definitivamente del mercado.

Presentada en 2019 y lanzada comercialmente a finales de 2023, la pickup sorprendió por su carrocería de acero inoxidable , sus líneas angulares y una estética completamente diferente a la de las camionetas tradicionales. De todas formas, el modelo acumuló dificultades desde su llegada al mercado, como problemas de calidad, llamados a revisión y obstáculos para su comercialización .

La decisión de Tesla se debe también a un cambio en su estrategia industrial, ya que Musk considera que el futuro de la compañía estará cada vez más vinculado con la conducción autónoma y los servicios de movilidad sin conductor. Es por eso que el fabricante estadounidense busca destinar menos recursos al Cybertruck y concentrar sus esfuerzos en proyectos con mayores posibilidades de expansión.

La industria automotriz atraviesa una etapa de transformación impulsada por nuevas tecnologías. Tesla

El desplome en ventas: de la promesa de 250.000 unidades a la cruda realidad del mercado

Tesla vendió 20.237 unidades del Cybertruck en Estados Unidos durante 2025, un 48% menos que el año anterior. La cifra quedó muy lejos de las expectativas originales de Elon Musk, quien había proyectado una capacidad de producción de hasta 250.000 unidades anuales.

La diferencia entre las previsiones y los resultados comerciales muestra las dificultades que enfrentó el modelo para conquistar a los compradores. Entre los obstáculos principales aparecen:

precio muy alto frente a las expectativas anunciadas inicialmente

diseño poco convencional que limita su atractivo para algunos consumidores

problemas de calidad y sucesivos llamados a revisión

dificultades para ingresar a determinados mercados internacionales

menor demanda de pickups eléctricas en Estados Unidos

El Cybertruck se convirtió en un producto llamativo dentro del catálogo de Tesla, pero su popularidad en redes sociales no se tradujo en el volumen de ventas esperado. La línea de producción llegó a funcionar al 25% de su capacidad, una señal de que la demanda se encontraba muy por debajo de las posibilidades industriales de la fábrica.

La situación también afecta la rentabilidad del proyecto, porque mantener una línea de ensamblaje especializada implica costos de personal, maquinaria, suministro de baterías y desarrollo tecnológico. Entonces Tesla considera que esos recursos pueden usarse de manera más eficiente en otros vehículos.

A pesar de este escenario, apareció una alternativa para evitar la desaparición definitiva del modelo. Unplugged Performance, una empresa estadounidense especializada en modificaciones de vehículos Tesla, ofreció asumir la producción del Cybertruck a través de un acuerdo de licencia.

Su propuesta se basa en reunir inversores y socios industriales para financiar la fabricación sin usar los recursos que Tesla necesita para sus nuevos proyectos. El plan incluye el desarrollo de dos variantes adicionales, un CyberSUV de tres filas de asientos y un CyberCargo autónomo destinado al transporte de mercancías. Pero hasta ahora no existe un acuerdo anunciado con Tesla.

Elon Musk continúa apostando por la innovación y el desarrollo de vehículos eléctricos. Gentileza - Daniel Lu

El reemplazo en la planta de Texas: el Cybercab toma el mando absoluto

El Cybercab será el beneficiado por la reducción de la producción del Cybertruck en la Gigafactoría de Texas. Se trata del robotaxi autónomo con el que Elon Musk pretende transformar el negocio de Tesla. A diferencia del resto, este vehículo fue concebido para funcionar sin volante ni pedales, a través de un sistema de conducción completamente autónoma.

La intención de la compañía es aumentar su fabricación aprovechando el espacio industrial, la maquinaria y los recursos que actualmente usa la pickup. La reorganización también contempla priorizar el suministro de baterías para este nuevo modelo, con un plan industrial que presenta varios cambios:

reducir progresivamente la fabricación del Cybertruck

liberar capacidad dentro de la Gigafactoría de Texas

ampliar la producción del Cybercab

concentrar recursos técnicos en conducción autónoma

reorganizar el uso de baterías y equipos industriales

De todas formas, el éxito comercial del robotaxi todavía está por demostrarse y su expansión va a depender de factores tecnológicos y regulatorios. Unplugged Performance propone una fórmula para que Tesla siga obteniendo ingresos del Cybertruck sin fabricarlo directamente.

La empresa interesada también ofreció dar prioridad al Cybercab en el suministro de baterías, usando únicamente la capacidad restante para fabricar sus propios vehículos. Aunque la propuesta despertó interés entre los seguidores de Tesla, asumir la producción de una pickup completa representa un desafío mucho mayor que modificar unidades existentes.