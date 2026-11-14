Tesla desembarca en la Argentina, pero deja afuera a su vehículo más famoso: los motivos detrás de la decisión

La automotriz de Elon Musk prepara su presentación local con modelos eléctricos, exhibiciones y pruebas de manejo para potenciales compradores.

Tesla genera expectativas en el mercado automotor argentino con su propuesta de movilidad eléctrica.

La llegada de Tesla a la Argentina ya tiene fecha confirmada. La compañía estadounidense anunció que va a empezar con su presencia en el país el 20 de noviembre de 2026 , lo que genera expectativas dentro del mercado automotor y abre una nueva etapa para la comercialización de autos eléctricos .

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De todas formas, el desembarco no incluiría toda su gama internacional. Una de sus creaciones más reconocidas atraviesa un cambio de estrategia que complica su llegada al país. Al mismo tiempo, los potenciales compradores esperan conocer c uánto costarán los autos y cómo podrán probarlos antes de concretar una compra.

La Tesla Cybertruck no formaría parte de la oferta inicial de la marca en la Argentina. La pickup eléctrica, reconocida por su carrocería de acero inoxidable y su diseño futurista, atraviesa una etapa de reducción de producción que limita sus posibilidades de ingresar a nuevos mercados.

Los vehículos de Elon Musk se destacan por su diseño moderno y sus innovaciones tecnológicas.

Elon Musk anunció que la compañía planea disminuir progresivamente la fabricación del modelo en su planta de Texas durante 2027. La decisión responde, entre otros factores, a un desempeño comercial que no cumplió con las expectativas . Cuando presentó el vehículo, Musk proyectaba una capacidad de producción de hasta 250.000 unidades anuales, pero las ventas quedaron muy por debajo de ese objetivo.

Durante 2025 se comercializaron 20.237 Cybertruck en Estados Unidos, la mitad de las registradas el año anterior. La automotriz busca liberar capacidad industrial para ampliar la fabricación del Cybercab , un auto eléctrico autónomo destinado a su proyecto de robotaxis .

Las pruebas de manejo permiten conocer las características y el funcionamiento de los autos eléctricos. Gentileza - Daniel Lu

Pruebas de manejo: cómo será la experiencia Tesla en Buenos Aires

Tesla prepara su primera presencia física en el shopping Unicenter, ubicado en Martínez, provincia de Buenos Aires. El espacio permitirá que los visitantes conozcan de cerca sus vehículos eléctricos y participen en pruebas de manejo. El sector estará ubicado en el primer piso del centro comercial y contará con dos unidades en exhibición.

Además, se habilitará una zona de test drive en la playa H del estacionamiento, con una flota prevista de diez autos. Los modelos que aparecen como principales candidatos para iniciar las operaciones son:

Tesla Model 3: un sedán totalmente eléctrico que representa una de las opciones de acceso a la marca

Tesla Model Y: un SUV eléctrico orientado al uso familiar y destacado por su presencia en el mercado internacional

Ambos vehículos aparecieron en el video con el que Tesla anunció su llegada a la Argentina. Sin embargo, la compañía todavía no comunicó oficialmente las versiones que estarán disponibles ni el equipamiento de cada unidad. Tampoco se informaron los requisitos para solicitar una prueba de manejo, la modalidad de reserva de turnos o la fecha exacta de inicio de las entregas.

El mercado de vehículos eléctricos continúa creciendo y ofrece nuevas alternativas para los conductores argentinos. Gentileza - M 93

Del precio en Uruguay al bolsillo argentino: la brecha impositiva que define el valor final

Una de las incógnitas más grandes del desembarco es cuánto costarán los vehículos de Tesla en el mercado local. Como referencia, el Model 3 se comercializa en Uruguay desde u$s32.990, mientras que el Model Y parte de u$s36.490. Igualmente, esos precios no pueden pasarse directamente a la Argentina por las diferencias tributarias, los costos de importación y la estrategia comercial que adopte la empresa.

El régimen argentino de importación de vehículos eléctricos establece condiciones especiales para determinados modelos. Para el cupo correspondiente a 2027, el valor FOB máximo previsto para los eléctricos puros es de u$s35.000 por unidad. El valor FOB representa el precio del auto en el puerto de origen y no equivale al monto que finalmente paga el comprador.

Además, la normativa reserva 2.500 unidades del cupo para nuevos importadores que asuman compromisos de inversión en infraestructura de carga eléctrica. Tesla podría beneficiarse de este mecanismo si cumple con los requisitos establecidos y obtiene la asignación correspondiente. Esto permitiría ingresar vehículos sin el arancel extrazona habitual del 35%.

A partir de estas condiciones, se manejan dos escenarios orientativos para el mercado argentino: