Cuánto costaría el Tesla Model Y en Argentina: los precios estimados antes del anuncio oficial

A pocos días de conocerse los valores oficiales, comenzaron a circular los primeros cálculos sobre cuánto podría costar el SUV eléctrico en el mercado argentino. Los impuestos y el régimen de importación serán determinantes para definir su precio final.

La expectativa por la llegada de Tesla a la Argentina comienza a trasladarse a uno de los aspectos que más interesan a los potenciales compradores: cuánto habrá que pagar por sus vehículos. Con una fecha prevista para conocer los precios oficiales, las primeras proyecciones permiten anticipar el posicionamiento que podría tener el Model Y , uno de los SUV eléctricos más reconocidos de la compañía estadounidense.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El escenario presenta distintas posibilidades, especialmente por las condiciones de importación que rigen para los vehículos electrificados. La diferencia entre ingresar una unidad mediante el cupo con arancel reducido o hacerlo por el régimen tradicional podría modificar considerablemente el valor de comercialización.

En este contexto, Tesla Club Argentina (@TeslArgentina) publicó el 15 de noviembre un análisis que toma como referencia los precios del Model Y en Uruguay y aplica los impuestos correspondientes al mercado argentino. La entidad aclaró que se trata de una estimación y no de los precios oficiales , que se conocerían el próximo 20 de noviembre .

Para realizar el cálculo, el club consideró las dos versiones comercializadas en el país vecino: Standard Range y Long Range . En Uruguay, sus valores son de u$s36.490 y u$s41.490 , respectivamente, con el IVA del 22% incluido.

Como los vehículos eléctricos uruguayos no pagan arancel de importación ni IMESI, el análisis descontó el IVA para obtener una base de referencia. Así, los valores utilizados fueron de aproximadamente u$s29.910 para el Standard Range y u$s34.008 para el Long Range .

Los precios estimados para Argentina

Una de las claves del cálculo es el régimen de importación de vehículos electrificados, que contempla un cupo anual de 50.000 unidades con arancel del 0% para los modelos que cumplan determinadas condiciones.

Según detalló Tesla Club Argentina, desde el 1 de octubre el límite FOB para los vehículos completamente eléctricos es de u$s35.000, de acuerdo con el Decreto 1128/2026. Bajo los valores de referencia utilizados, ambas versiones del Model Y quedarían dentro de ese límite.

La llegada de Tesla representa un nuevo movimiento en un mercado argentino que amplió considerablemente su oferta de vehículos eléctricos durante 2026, con más alternativas de distintas procedencias y una competencia creciente entre fabricantes.

Sin embargo, existe una condición fundamental: el beneficio arancelario corresponde a importadores que dispongan de cupo, y no se aplica automáticamente a una persona que decida traer un automóvil por su cuenta.

Para elaborar su proyección, el club sumó a los valores base una tasa de estadística del 3% y el IVA argentino del 21%, sin incorporar el impuesto interno, que fue eliminado.

Con ese procedimiento, el Tesla Model Y Standard Range tendría un precio estimado de u$s37.300, mientras que el Long Range se ubicaría alrededor de u$s42.400, siempre que las unidades ingresen mediante el régimen con arancel del 0%.

La situación cambia considerablemente si los vehículos se importan por fuera de ese beneficio. En ese caso, el arancel del 35% elevaría las estimaciones a aproximadamente u$s49.900 para el Standard Range y u$s56.800 para el Long Range.

Estas cifras permiten dimensionar la importancia del esquema de importación para el posicionamiento comercial del SUV eléctrico.

La comparación permite observar el impacto del esquema de importación. En la versión Standard Range, la diferencia entre ambos escenarios sería de aproximadamente u$s12.600, mientras que para la Long Range alcanzaría los u$s14.400.

Los valores son estimaciones de Tesla Club Argentina y no constituyen precios oficiales de venta.

El análisis también advierte que los montos calculados contemplan únicamente los impuestos considerados en la simulación. No incluyen flete, patentamiento, costos de comercialización ni márgenes del importador o concesionario, por lo que el precio final al público podría ser superior.

Por ese motivo, aunque las proyecciones permiten establecer una referencia inicial, todavía no es posible determinar cuánto costará efectivamente comprar un Model Y en un punto de venta argentino.

La definición dependerá de la estrategia comercial de Tesla, las condiciones de importación y los gastos asociados a la llegada de las unidades.

Con el anuncio previsto para el 20 de noviembre, la atención estará puesta en conocer las versiones disponibles, sus precios definitivos y las condiciones bajo las cuales se comercializarán.

La llegada de Tesla representa un nuevo movimiento en un mercado argentino que amplió considerablemente su oferta de vehículos eléctricos durante 2026, con más alternativas de distintas procedencias y una competencia creciente entre fabricantes.

El precio del Model Y será uno de los datos decisivos para conocer qué lugar buscará ocupar Tesla frente a los SUV eléctricos que ya se ofrecen en el país. Por ahora, los cálculos anticipan distintos escenarios, pero la confirmación llegará con el anuncio oficial.