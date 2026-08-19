La jubilación mínima de ANSES roza los $500.000 en septiembre 2026: cómo quedan las escalas

El nuevo ajuste alcanzará a jubilaciones, pensiones y asignaciones. Cuáles serán los valores de las principales prestaciones desde septiembre.

El reajuste de septiembre modificará los haberes previsionales y las asignaciones.

Los haberes de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) tendrán una nueva actualización en septiembre de 2026, para jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones.

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El incremento también impactará en la Asignación Universal por Hijo ( AUH ), la Pensión Universal para el Adulto Mayor ( PUAM ) y las Pensiones No Contributivas ( PNC ). Con el reajuste y la continuidad del bono extraordinario para los sectores alcanzados, el ingreso de quienes perciben la jubilación mínima quedará muy cerca de los $500.000 .

El aumento previsto para septiembre será del 2,1% , de acuerdo con el mecanismo de movilidad utilizado para actualizar las prestaciones de ANSES. La fórmula toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses anteriores. En este caso, el porcentaje corresponde a la inflación registrada durante julio.

Con la actualización, el haber mínimo pasará de $419.817,13 a $428.633,20 . A quienes les corresponda el bono completo de $70.000, el ingreso bruto llegará a $498.633,20 .

La jubilación máxima, en tanto, ascenderá a $2.884.295,54 . También tendrán nuevos valores la PUAM, las PNC y otras prestaciones alcanzadas por el esquema de movilidad.

Asignación Universal por Hijo: cuánto se cobra por cada hijo en septiembre

La AUH también tendrá una actualización del 2,1% a partir de septiembre. El incremento se aplicará sobre los valores vigentes de la prestación.

Para el próximo mes, la asignación será de $154.031 por cada hijo menor de 18 años. En el caso de los hijos con discapacidad, el monto llegará a $501.537.

Sin embargo, el importe que se deposita mensualmente no representa el 100% de la prestación. ANSES abona de manera habitual el 80%, mientras que el 20% restante queda retenido para su posterior liquidación.

Cómo traccionar la Libreta AUH para cobrar el 20% retenido

La Libreta AUH permite acreditar que los niños y adolescentes beneficiarios cumplieron con los controles de salud, vacunación y asistencia escolar correspondientes.

El trámite puede iniciarse desde Mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí se puede consultar qué información se encuentra registrada y qué documentación debe presentarse.

Una vez completada y presentada la Libreta, ANSES verifica los datos y determina el pago del porcentaje acumulado. Por eso, es importante conservar la documentación respaldatoria y cumplir con los plazos establecidos.

El 20% retenido no se pierde: queda sujeto a la presentación de la Libreta y al cumplimiento de las condiciones requeridas para acceder al pago.