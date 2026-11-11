Gigante automotriz china prepara una inversión millonaria y un país toma ventaja en sus planes

La compañía acelera su estrategia internacional y analiza una decisión que podría modificar el mapa de la industria automotriz. Una de sus principales ejecutivas dio nuevas señales sobre los próximos pasos del fabricante.

El gigante automotor chino BYD continúa avanzando con sus planes de expansión en Europa y analiza nuevas inversiones industriales para fortalecer su presencia en uno de los mercados más competitivos del mundo. En medio de ese proceso, una de las principales autoridades de la compañía confirmó que existe un grupo reducido de países con posibilidades de recibir su próxima fábrica.

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Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD , aseguró durante una entrevista concedida en Abu Dabi que España permanece entre los destinos preseleccionados para instalar la segunda planta europea de producción de automóviles de la compañía.

La ejecutiva ratificó así el interés por el mercado español, aunque aclaró que todavía no existe una resolución definitiva sobre la ubicación del establecimiento ni una fecha prevista para comunicar la decisión.

La nueva instalación se sumaría a la fábrica que BYD desarrolla en Szeged, Hungría , cuya puesta en funcionamiento está prevista para finales de 2026. Ese complejo representa una pieza fundamental en la estrategia del fabricante para producir vehículos dentro de la Unión Europea.

La posibilidad de construir automóviles en España no es nueva. Durante los últimos meses, el país apareció entre las alternativas evaluadas por la empresa, junto con otros destinos europeos.

En junio, la propia Stella Li había señalado que la compañía consideraba más conveniente adquirir una fábrica existente y adaptarla a sus necesidades, en lugar de levantar un complejo industrial completamente nuevo.

En junio, la propia Stella Li había señalado que la compañía consideraba más conveniente adquirir una fábrica existente y adaptarla a sus necesidades, en lugar de levantar un complejo industrial completamente nuevo.

Entre las opciones analizadas también figura Francia, mientras que el proyecto industrial anunciado anteriormente en Turquía permanece paralizado. Además, BYD estudia inversiones relacionadas con baterías en Portugal, aunque no existe un acuerdo confirmado que vincule esa iniciativa con una eventual planta española.

El crecimiento de BYD en Europa impulsa nuevas inversiones

La decisión de ampliar su capacidad de fabricación responde al fuerte crecimiento comercial que la automotriz viene registrando en territorio europeo.

En España, BYD comercializó 39.686 vehículos entre enero y octubre de 2026, lo que representa un incremento del 104,4% frente al mismo período del año anterior.

Durante octubre, la compañía alcanzó las 5.305 unidades vendidas, un resultado que le permitió ubicarse por primera vez entre las cinco marcas con mayor volumen de ventas del mercado español.

La expansión se apoya en una oferta que combina vehículos completamente eléctricos e híbridos enchufables, dos tecnologías con las que el fabricante busca ampliar su participación en diferentes segmentos.

Sin embargo, el crecimiento de las ventas no constituye el único motivo para producir dentro de Europa. La fabricación regional también permitiría reducir la dependencia de los vehículos importados desde China y limitar el impacto de los aranceles adicionales que la Unión Europea aplica a determinados automóviles eléctricos procedentes del país asiático.

En ese contexto, Stella Li remarcó que el objetivo de BYD es consolidar una presencia industrial y comercial de largo plazo, más allá de los resultados inmediatos.

La estrategia europea de la compañía también contempla una nueva etapa en el segmento de los vehículos de alta gama.

BYD confirmó que prepara el desembarco de Yangwang, su división de ultralujo, en distintos mercados europeos. Aunque todavía no se anunciaron fechas ni países específicos, la intención es ampliar su presencia hacia categorías de mayor exclusividad.

Entre los modelos que podrían llegar al continente se encuentra el Yangwang U9, un superdeportivo eléctrico que representa una de las principales apuestas tecnológicas del grupo.

También aparece el Yangwang Altior, una berlina de representación presentada recientemente en Abu Dabi, equipada con una batería Blade de segunda generación y una autonomía anunciada superior a los 1.000 kilómetros bajo el ciclo chino CLTC. Esa medición no es directamente comparable con el procedimiento europeo WLTP.

Por ahora, la automotriz no confirmó los precios, las especificaciones definitivas ni los mercados donde comenzará a comercializar estos vehículos.

De esta manera, BYD busca combinar una mayor producción europea con una oferta que abarque desde modelos accesibles hasta automóviles de lujo. La elección de su segunda fábrica será uno de los próximos pasos decisivos de esa estrategia, con España todavía entre los candidatos, pero sin una adjudicación confirmada.