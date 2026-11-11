Autos 0km con tasa 0%, descuentos y créditos de hasta $45 millones: todas las promociones de noviembre

Las automotrices intensifican sus estrategias comerciales para impulsar las ventas antes de fin de año. Hay bonificaciones, planes especiales y distintas alternativas para financiar vehículos nuevos, incluidos SUV, pick ups, híbridos y eléctricos.

El mercado automotor argentino ingresó en la recta final de 2026 con una fuerte competencia entre las marcas, que buscan captar compradores mediante financiación a tasa 0%, bonificaciones y planes de pago especiales . Durante noviembre, las propuestas alcanzan desde vehículos compactos hasta SUV, pick ups y modelos electrificados.

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En un escenario de mayor oferta y consumidores que analizan cuidadosamente sus decisiones de compra, las automotrices apuestan a facilitar el acceso a los vehículos 0 km. Algunas compañías permiten financiar hasta $45 millones , mientras que otras ofrecen descuentos en dólares, precios congelados o la posibilidad de comenzar a pagar el crédito recién en 2027.

Toyota, Chevrolet, Honda, y las siete marcas de Stellantis se encuentran entre las compañías que anunciaron beneficios para noviembre, con condiciones que varían según el modelo, el monto solicitado y el plazo de devolución.

Toyota Argentina renovó durante noviembre sus alternativas de financiación para la compra de vehículos 0 km, con propuestas de 12, 18 y 24 cuotas para los diferentes modelos de su gama.

La principal novedad es la incorporación de una línea de financiación a tasa 0% (TNA) en 18 meses , con un monto máximo de $30.000.000 , disponible para todas las versiones de Hilux, SW4, Corolla y Corolla Cross .

Por su parte, quienes estén interesados en adquirir un Yaris o Yaris Cross podrán acceder a una propuesta exclusiva de 12 cuotas a tasa 0%, con un límite de financiación de $15.000.000.

Por su parte, quienes estén interesados en adquirir un Yaris o Yaris Cross podrán acceder a una propuesta exclusiva de 12 cuotas a tasa 0%, con un límite de financiación de $15.000.000.

Estas opciones se complementan con una línea de créditos prendarios UVA, disponible para todos los modelos de la marca, que permite financiar hasta el 75% del valor del vehículo, con una TNA del 13,9% y plazos de hasta 60 meses.

Además, Toyota ofrece una alternativa que combina financiación UVA y tasa 0% (TNA), con un monto máximo de $30.000.000 y un plazo de devolución de 18 meses.

Chevrolet ofrece tasa 0% y la posibilidad de comenzar a pagar en 2027

Chevrolet presentó una campaña que combina bonificaciones para su gama de vehículos con financiación a tasa 0% y alternativas que permiten postergar hasta 60 días el pago de la primera cuota.

Entre los modelos destacados aparecen Tracker RS y Montana Premier, con precios promocionales. La marca también incluye en su oferta a Onix, Onix Plus, Sonic, Tracker, Montana, S10, Trailblazer, Silverado, Spark EUV y Captiva PHEV.

Las condiciones de financiación anunciadas son las siguientes:

Onix y Onix Plus: hasta $25.000.000 a tasa 0% en 12 meses; $22.000.000 en 18 meses o $20.000.000 en 24 meses.

Sonic: hasta $28.000.000 a tasa 0% en 12 meses; $25.000.000 en 18 meses o $22.000.000 en 24 meses.

Tracker: hasta $27.000.000 a tasa 0% en 12 meses; $26.000.000 en 18 meses o $19.000.000 en 24 meses.

Tracker RS: hasta $28.000.000 a tasa 0% en 18 meses o $22.000.000 en 24 meses.

Montana: hasta $30.000.000 a tasa 0% en 12 meses o $18.000.000 en 18 meses.

Montana Premier y RS: hasta $30.000.000 a tasa 0% en 12 meses o $25.000.000 en 18 meses.

S10: hasta $30.000.000 a tasa 0% en 12 meses o $25.000.000 en 18 meses.

Trailblazer: hasta $43.000.000 a tasa 0% en 12 meses o $30.000.000 en 18 meses.

Silverado: hasta $15.000.000 a tasa 0% en 12 meses.

Spark EUV: hasta $15.000.000 a tasa 0% en 12 meses.

Captiva PHEV: hasta $30.000.000 a tasa 0% en 12 meses o $20.000.000 en 18 meses.

Además, la compañía presentó nuevos planes de ahorro con adjudicación pactada para Onix LT MT 1.0T y Tracker LT AT 1.2T, en el marco de los 30 años de Plan Chevrolet en Argentina.

Además, la compañía presentó nuevos planes de ahorro con adjudicación pactada para Onix LT MT 1.0T y Tracker LT AT 1.2T, en el marco de los 30 años de Plan Chevrolet en Argentina.

Las cuotas anunciadas parten de $358.804,34 para Onix y $442.388,24 para Tracker, mediante un esquema 80/20 de 84 cuotas.

La adjudicación pactada se contempla en las asambleas 3, 6 y 9, con una integración mínima del 20%, equivalente a $6.721.580 para Onix y $8.287.380 para Tracker, y la licitación de al menos 21 cuotas en la instancia correspondiente.

También se ofrece una bonificación del 50% en el seguro durante los primeros tres meses. La propuesta está disponible para suscripciones realizadas entre el 6 y el 30 de noviembre.

Honda mantiene precios congelados y ofrece financiación de hasta $36 millones

Honda continúa durante noviembre con su política de mantener sin modificaciones los precios de su gama de automóviles.

Los modelos HR-V y ZR-V acumulan 14 meses consecutivos sin aumentos, mientras que WR-V conserva su valor desde hace dos meses.

El Honda WR-V representa la opción más accesible de la marca, con un precio de entrada de $43.490.000.

Precisamente, el Honda WR-V representa la opción más accesible de la marca, con un precio de entrada de $43.490.000.

La compañía también anunció valores promocionales para otros vehículos:

Civic Advanced Hybrid: u$s49.900, frente a los u$s54.000 anteriores.

CR-V EXL naftera: u$s64.800, frente a los u$s70.800 anteriores.

CR-V Advanced Hybrid: u$s70.900, frente a los u$s74.900 anteriores.

En materia de financiación, Honda mantiene su acuerdo con Banco Santander, que contempla alternativas de tasa fija 0%, tasa 0% UVA y tasas desde el 9,90%, según el producto contratado.

Los plazos disponibles incluyen 12, 18 y 24 meses, a los que se incorpora la posibilidad de financiar hasta $36.000.000 en 36 cuotas. También se ofrecen créditos UVA con tasa 0% en plazos de hasta 48 meses.

Para la CR-V naftera, la marca conserva los dos primeros servicios de mantenimiento sin cargo y un kit de accesorios de regalo.

Toda la gama dispone, además, de una garantía extendida de hasta cinco años o 150.000 kilómetros, transferible y retroactiva para unidades comercializadas desde 2023.

Stellantis amplía las opciones de financiación para autos, SUV y pick ups

El grupo Stellantis también reforzó sus propuestas comerciales durante noviembre a través de Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Leapmotor, Peugeot y RAM.

Las alternativas incluyen créditos tradicionales a tasa 0%, financiación de largo plazo y líneas ajustables por UVA, con diferentes montos máximos según el vehículo.

Citroën: créditos de hasta $45 millones y beneficios para Berlingo

Citroën ofrece financiación a tasa 0% en 18 meses por hasta $18.000.000 para toda su gama.

También dispone de créditos de hasta $26.000.000 con una TNA del 27,9% y plazos de hasta 60 meses, además de una línea de hasta $45.000.000 con una TNA del 33,9% en 36 meses.

Citroën ofrece financiación a tasa 0% en 18 meses por hasta $18.000.000 para toda su gama.

Para quienes opten por financiación UVA, la marca permite acceder a $40.000.000 a 24 meses con tasa 0%.

En noviembre se incorpora una campaña particular para Citroën Berlingo, con financiación de hasta $22.000.000 a una TNA del 9,9% en 24 meses.

DS Automobiles: tasa 0% para toda la gama

La marca premium DS Automobiles ofrece financiación de hasta $40.000.000 con tasa 0% en 18 meses.

También mantiene una alternativa mediante créditos UVA a 24 meses con tasa 0%, destinada a ampliar las posibilidades de acceso a sus vehículos.

Fiat: hasta $28 millones a tasa 0% para cuatro modelos

Fiat dispone de una propuesta general de financiación de hasta $24.000.000 con tasa 0% a 12 meses.

Para los modelos Cronos, Pulse, Fastback y Toro, el beneficio se amplía a $28.000.000 a tasa 0% en 18 meses.

Para los modelos Cronos, Pulse, Fastback y Toro, el beneficio se amplía a $28.000.000 a tasa 0% en 18 meses.

La marca también ofrece créditos UVA de hasta $30.000.000 a 36 meses con tasa 0%, disponibles para toda su gama.

Jeep: beneficios especiales para Avenger y Compass

Jeep mantiene financiación de hasta $24.000.000 a tasa 0% en 12 meses para toda su gama.

En los modelos Renegade, Compass, Commander y Avenger, el monto se amplía a $28.000.000 con tasa 0% en 18 meses.

Jeep mantiene financiación de hasta $24.000.000 a tasa 0% en 12 meses para toda su gama. En los modelos Renegade, Compass, Commander y Avenger, el monto se amplía a $28.000.000 con tasa 0% en 18 meses.

Además, existen dos promociones específicas:

Jeep Avenger: hasta $20.000.000 a tasa 0% en 24 meses.

Jeep Compass Sport: hasta $28.000.000 a tasa 0% en 24 meses.

La oferta se completa con créditos UVA de hasta $30.000.000 a 24 meses con tasa 0% para toda la gama.

Leapmotor: hasta $40 millones para acceder a un eléctrico

La automotriz Leapmotor, especializada en movilidad electrificada, ofrece financiación de hasta $18.000.000 a tasa 0% en 18 meses.

También incorpora una línea de hasta $40.000.000 con tasa 0% a 12 meses, junto con créditos UVA por el mismo monto máximo, a 24 meses y con tasa 0%.

La automotriz Leapmotor, especializada en movilidad electrificada, ofrece financiación de hasta $18.000.000 a tasa 0% en 18 meses.

Estas herramientas buscan facilitar el acceso a los modelos eléctricos que integran su oferta en Argentina.

Peugeot: financiación de hasta $45 millones

Peugeot mantiene una línea de financiación a tasa 0% en 18 meses, con un máximo de $18.000.000 para toda su gama.

Peugeot mantiene una línea de financiación a tasa 0% en 18 meses, con un máximo de $18.000.000 para toda su gama.

Para montos superiores, ofrece dos alternativas:

Hasta $26.000.000 , con una TNA del 27,9% y plazos de hasta 60 meses.

Hasta $45.000.000, con una TNA del 33,9% a 36 meses.

También dispone de créditos UVA de hasta $40.000.000 a 24 meses con tasa 0%.

RAM: hasta $40 millones para Rampage y $30 millones para Dakota

En el segmento de pick ups, RAM presenta diferentes montos de financiación según el modelo.

La propuesta general contempla hasta $20.000.000 para toda la gama, mientras que las alternativas específicas permiten acceder a:

RAM Dakota: financiación de hasta $30.000.000.

RAM Rampage: financiación de hasta $40.000.000.

En estos casos, la compañía informa condiciones con tasas moderadas, sin detallar en la comunicación una tasa única aplicable a todas las operaciones.

En el segmento de pick ups, RAM presenta diferentes montos de financiación según el modelo.

Las campañas de noviembre reflejan la estrategia de las automotrices para sostener la actividad comercial durante los últimos meses de 2026.

Los créditos a tasa 0%, las bonificaciones directas, los precios congelados y los planes de ahorro aparecen como herramientas para atraer compradores en un mercado donde el financiamiento continúa siendo determinante.

Antes de concretar una operación, resulta importante consultar el costo financiero total, los gastos administrativos, los seguros, los requisitos de aprobación crediticia y las condiciones de cada promoción.

En particular, los préstamos UVA pueden tener una tasa de interés nominal del 0%, pero el capital y las cuotas se ajustan por inflación, por lo que no equivalen a un crédito tradicional de cuotas fijas.

Con estas propuestas, las automotrices buscan cerrar el año con mayor movimiento en los concesionarios y mejorar las oportunidades de acceso a un vehículo nuevo.