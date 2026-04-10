El SUV eléctrico más barato redefine la estrategia en el mayor mercado del mundo: vale u$s15.000 + Seguir en









Con un precio de entrada altamente competitivo, este nuevo modelo busca ampliar el acceso a la movilidad eléctrica y competir en el segmento más masivo.

El nuevo Toyota bZ3X

En plena expansión del mercado eléctrico, Toyota decidió dar un giro estratégico en China con el lanzamiento de su modelo más accesible hasta el momento. Se trata del Toyota bZ3X, un SUV compacto que apunta directamente al segmento de entrada con un precio base cercano a los u$s15.000, posicionándose como una de las opciones más económicas dentro de su categoría.

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El modelo será comercializado a través de GAC-Toyota, la alianza que la marca japonesa mantiene en el gigante asiático, y representa un movimiento clave para ganar volumen en un mercado dominado por la competencia local y los precios agresivos.

Un eléctrico accesible que apunta al volumen masivo El Toyota bZ3X se ubica dentro del segmento C y ofrece una configuración pensada para el uso urbano y familiar. Está equipado con un motor de 204 CV y tres opciones de batería: 50, 58 y 69 kWh, que prometen autonomías de hasta 620 km bajo el ciclo chino.

En el interior, el modelo apuesta por un diseño minimalista, con una pantalla central de 14,6 pulgadas, tablero digital de 8,8 pulgadas y control por voz. A diferencia de otros mercados, elimina casi por completo los botones físicos y prioriza la interacción digital, en línea con las preferencias del público chino.

el-lanzamiento-a-la-venta-del-toyota-VKL55DIUIBBCXFZCDKBNEL4E2E El Toyota bZ3X se ubica dentro del segmento C y ofrece una configuración pensada para el uso urbano y familiar. Las versiones más equipadas incorporan el sistema Momenta 5.0, que integra hasta 25 asistencias a la conducción (ADAS), incluyendo funciones como conducción asistida en ruta, estacionamiento remoto y monitoreo de puntos ciegos.

Construido sobre la plataforma AEP 3.0, compartida con modelos de GAC, este SUV también se destaca por su versatilidad interior, con asientos totalmente rebatibles que permiten ampliar el espacio de carga. El impacto inicial fue inmediato: la marca registró más de 10.000 pedidos en apenas una hora durante la preventa. Este lanzamiento confirma una tendencia clara: en la nueva etapa del mercado eléctrico, el volumen ya no depende solo de la tecnología, sino de ofrecer precios competitivos que acerquen estos vehículos a un público más amplio.