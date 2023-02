Ricardo Quintela: “Avanzamos con la ley de litio porque se estaba formando una inmobiliaria minera”

También cuestionó el fallo de la Corte que devolvió fondos coparticipables a CABA, y avaló el juicio político contra los integrantes del máximo tribunal.

Periodista: Está transitando el último año de esta gestión, ¿qué balance hace?

Ricardo Quintela: Hemos crecido mucho. Fuimos beneficiados por políticas aplicadas en el país. En el gobierno anterior nos habían asignado 360 viviendas en 4 años, y ahora terminaremos con casi 4.700 viviendas. En la gestión de Macri no se hizo ni un jardín de infantes, hoy estamos en siete. Lo mismo sucede con hospitales, ambulancias, sistemas para tratamientos de diálisis en distintos puntos de la provincia. En políticas educativa, también, con entrega de computadoras y kits escolares. Construimos varias escuelas. También crecimos en trabajo genuino. Creamos 2.500 empleos en el sector textil y del calzado en el parque industrial gracias a políticas para que se instalen empresas: se expropiaron naves sin uso, agregamos diferimiento de pago de energía, aportamos el 50% de un salario mínimo para nuevos trabajadores. En nuestra provincia era difícil que vinieran inversores porque no había atractivos. Ahora los hay.

P.: ¿Tiene interés por desarrollar el litio?

R.Q.: El litio es un tema muy puntual, sobre el cual tenemos una mirada diferente a otros actores. Queremos tener la posibilidad nosotros de sentarnos a conversar con las empresas que quieran invertir. Las empresas vienen a ganar plata, a llevarse un material que en estos momentos es importantísimo para las baterías de autos eléctricos. Que gane la empresa, pero también la provincia y el país. Tenemos que poner condiciones para el desarrollo del agregado de valor al mineral, para fabricar acá las celdas para las baterías.

Ricardo Quintela-03_opt.jpeg

P.: Hubo polémica por la ley provincial que declara al litio de interés público y quitó concesiones…

R.Q.: Sí, porque estábamos acostumbrados, por cómo se aplicaba el código minero, a que el director de Minería otorgara licencias, y el gobernador no tenía conocimiento. Cuando yo tomé conocimiento, las licencias de toda la provincia estaban otorgadas. Yo te doy una licencia, vos hacés una pequeña exploración y después la vendés. Avanzamos con la ley porque formaba una suerte de inmobiliaria minera. Pueden conseguir capitales para una exploración y después vender la concesión en 50, 100 o 300 millones de dólares. Nosotros somos los que queremos vender eso para beneficio de los riojanos.

P.: ¿Lo habló con el Gobierno nacional?

R.Q.: No lo hablé con el Gobierno nacional. Tomamos la decisión nosotros, unilateralmente, en defensa de los intereses de los riojanos. Las concesiones caducaron por la ley, votada en la legislatura. Todos eran propietarios de las minas menos los riojanos.

P.: ¿Qué devolución tuvo de sus pares de la Mesa del Litio, Morales (Jujuy), Jalil (Catamarca) y Sáenz (Salta)?

R.Q.: No me dijeron absolutamente nada. Cada gobernador es soberano en esa materia. Yo no los juzgo a ellos porque no conozco el mecanismo de sus acuerdos. Obviamente, queda el 3% del valor de mineral en boca de mina, y eso no significa casi nada. Queremos evitar que se lleven el mineral y no quede nada en la provincia.

P: En cuanto a lo político, ¿va a desdoblar las elecciones?

R.Q.: Tomamos la decisión de adelantar las elecciones producto de un aporte de compañeros, que inclusive lo veían necesario para trabajar en el orden nacional desvinculado de la provincial. Primero queremos resolver la elección provincial y luego dedicarnos a contribuir en Nación, con una política única y una estrategia común para afrontar el proceso electoral. Hemos decidido convocar a elecciones para el 7 de mayo, posiblemente el lunes (por hoy) se publique en el Boletín Oficial y en los dos diarios locales. Se llamaría a elecciones para gobernador, vice y todos los cargos en disputa: intendentes, concejales.

P.: ¿Irá por su reelección?

R.Q.: Es posible. Iré por mi reelección, pero sin condicionar a nadie. Si alguien se quiere presentar se puede presentar igual. Es lo que me permite la Constitución: una reelección.

P.: ¿Y en el orden nacional, cómo observa la definición de las candidaturas?

R.Q.: Me parece auspicioso que podamos conformar la mesa nacional, con gobernadores de las distintas regiones del país, más algunos intendentes del conurbano bonaerense, la CGT, movimientos sociales, empresarios con una visión aportante. Una mesa que pueda definir el camino que vamos a transitar y los objetivos. Que podamos definir si habrá un proceso electoral donde compitan en PASO aquellos que tengan aspiraciones electorales. Yo creo que las PASO no son tan necesarias, es una estructura y un movimiento político y electoral innecesario y que lleva a que todo el año estemos en elecciones. Provinciales, PASO, generales, posible balotaje.

P.: Pero no parece haber consenso entre el kirchnerismo y el Presidente, por ejemplo

R.Q.: La definición de la expresidenta ha sido ejemplar. Dar un paso al costado para no darle el gusto a los opositores y contribuir para que podamos encausar este diálogo. La actitud de ella es loable y noble, ya que es quien mayor adhesión concentra en el Frente de Todos y en el movimiento justicialista. Es una mujer que ha sufrido persecuciones y hasta un intento de magnicidio. La minimización de hechos tan graves como ese nos lleva también a situaciones alarmantes. Muestra el funcionamiento de la Justicia.

P.: ¿Cree que el Alberto Fernández debería postularse para su reelección?

R.Q.: Se debe discutir en esa mesa. Cuál será el mecanismo para seleccionar los candidatos, o decidir los perfiles de los candidatos más competitivos. Los que mejor nos puedan representar. Alberto recibió un país endeudado, difícil. No solo los u$s45.000 millones del FMI, también los u$s110.000 millones del sector privado que también hay que pagar. De pronto la riqueza que producimos hay que ahorrarla para pagar una deuda que no hemos contraído nosotros. La fuga de divisas fue enorme. Entraba por un lado y salía por el otro. Tendríamos que haber sido más enérgicos en la denuncia para saber a dónde fueron los fondos, porque no fueron a escuelas, viviendas ni rutas.

P.: Antes hablaba del funcionamiento de la Justicia, y usted fue uno de los más enérgicos en rechazar el fallo de la Corte que devolvió recursos a CABA.

R.Q.: Estamos en contra un sistema que ha centralizado todas las decisiones económicas, políticas y financieras en la Capital Federal. El sistema ha generado una macrocefalia. La Nación es una gran cabeza concentrada en capital que toma decisiones por todos nosotros, y un cuerpo raquítico que no puede reaccionar. Se producen diferencias abismales. Capital tiene 200 km de extensión, es muy fácil brindar servicios en esas dimensiones. Es la ciudad que mayor cantidad de agentes de seguridad tiene por habitantes en el mundo, después del Vaticano. Es más fácil que prestar servicios en provincias como la nuestra, que tiene 90 mil km2 y hay que llevar el agua, conectividad, educación a 500 km. de distancia de la capital provincial. Por ejemplo, a Vinchina, último departamento lindante con Chile, en la Cordillera. Nos cuesta muchísimo.

P: ¿Qué opina del juicio político a los integrantes de la Corte?

R.Q.: Me parece correcto, están atentando contra el federalismo y los intereses de 23 provincias argentinas al tomar una decisión de fondos coparticipables otorgados a una ciudad que no le corresponde. Primero, porque no es una provincia; segundo, porque no los precisa; tercero, la plata se la dio Macri de forma incorrecta. Por otro lado, suspenden la Ley 27.706, que le dio legalidad al decreto de Macri. Al suspender esa ley queda ilegal decreto de Macri: deberían volver las comisarías a ser de la Policía Federal nuevamente. Ahora parece que la capital fuera una provincia con ventajas comparativas y es imposible tocarla. La Corte falla de esa manera y hace caso omiso a lo que ocurrió en Lago Escondido y los chats o al intento de magnicidio de Cristina. Esas cuatro personas tienen que hacer honor a la Corte, y no la Corte honor a ellos.

P: Desde la liga de gobernadores del Norte grande avanzaron con demandas en esa dirección, ¿cómo sigue ese bloque?

R.Q.: Ese bloque sigue bien, tenemos compañeros de otras filiaciones partidarias, dos UCR y dos partidos provinciales, pero los intereses están por encima de los de nuestros partidos. Trabajamos en problemáticas comunes, como achicar las asimetrías respecto a la pampa húmeda y principalmente capital federal. Larreta y los anteriores jefes de gobierno recibieron una ciudad con los servicios ya instalados. Inclusive empresas instaladas en las provincias tributan en capital porque tienen sus casas matrices. Queremos que la distribución sea equitativa para que podamos desarrollarnos armónicamente. Capital Federal no produce absolutamente nada. Solo brinda servicios. Las 23 provincias son las que producen.

P: ¿Sigue la discusión sobre quién administra los planes sociales, los Potenciar Trabajo?

R.Q.: Si los aporta la Nación, los tiene que controlar el gobernador. Muchos de esos programas los administran las organizaciones sociales de forma extorsiva. Organizaciones que cortan rutas con pedidos, y nosotros queremos que la gente tenga una remuneración con una contraprestación adecuada. Inclusive podemos mejorar esa remuneración. Hoy no tenemos control sobre eso. Las universidades tampoco tienen una estructura para controlar las tareas que realiza cada beneficiario.

P: ¿Ve salida a la situación económica actual?

R.Q.: Todas las provincias han crecido en la generación de puestos de trabajo en el sector privado. Tenemos un problema de inflación y de poder adquisitivo del salario. Es fundamental que se resuelvan los problemas de energía, para la producción, para tener divisas, cubrir deudas y aplicar al desarrollo. Para que podemos salir. Massa está haciendo un buen trabajo, y está reordenando la inversión pública, ajustando gastos innecesarios para ahorrar lo que más se puede. Pero con el Fondo había que ser más enérgico para que nos den mejores oportunidades.