Axel Kicillof celebró una "aplastante victoria" peronista con mensajes a Cristina Kirchner, Sergio Massa y sindicalistas

El mandatario destacó el trabajo de su administración para "ponerle un freno" al gobierno de Javier Milei. "No era una idea propia, era un mandato cuidar la salud, la educación, seguir la obra pública, cuidar el trabajo", sostuvo.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , celebró la "aplastante victoria" en las elecciones legislativas de la Provincia y sostuvo: "Esto es un triunfo de los bonaerenses para todo el país. Es un triunfo del peronismo para todos los argentinos y argentinas".

El mandatario reconoció que esta es una "etapa donde nuestra gente la está pasando mal" pero llamó a " disfrutar este momento de una alergia reparadora y necesaria".

El gobernador subió al escenario acompañado por los ministros de su gabinete, candidatos e intendentes. "Ganamos. Gracias por su fuerza", se leía en la pantalla sobre el escenario. "Es para Axel, la conducción", gritó la militancia ante la llegada del mandatario.

Al comienzo de su discurso, Kicillof agradeció a los candidatos de Fuerza Patria y aseguró que "protagonizaron una elección histórica". A su vez, destacó la lista de unidad del peronismo que "hoy terminó con una victoria aplastante en toda la provincia de Buenos Aires". "Gracias Sergio (Massa), Gracias Cristina (Kirchner), injustamente condenada, hoy tendría que estar acá en el escenario", sostuvo, entre otros agradecimientos. En ese sentido, remarcó: "Veníamos a festejar que con una boleta le íbamos a poner freno a este gobierno de Milei y acá estamos". " Esto no es un búnker, esto es una fiesta popular. Muchas gracias ", agregó.

"La provincia de Buenos Aires se gobierna desde una concepción tan distinta a lo que pasa en la Nación. Dijimos al iniciar esta etapa que íbamos a funcionar como un escudo, como una red, para defender y proteger en la medida de las posibilidades a nuestro pueblo. Habíamos ganado las PASO, las generales, el baloteje en la Provincia. No era una idea propia, era un mandato cuidar la salud, la educación, seguir la obra pública, cuidar el trabajo. Por eso, hoy, con el veredicto de las urnas digo que nos comprometimos y cumplimos", sostuvo.

En esta misma línea, continuó: "Los recursos: 12 millones de millones de pesos nos arrebató el gobierno nacional. Nos atacaron, nos insultaron una y mil veces. Nosotros nunca respondimos con agresión, con maltrato. Nos dedicamos a trabajar, a trabajar y a trabajar por la Provincia. También dijimos al asumir que veníamos a funcionar ante esta política cruel y despiadada del gobierno nacional que íbamos a funcionar como un escudo pero también a demostrar que había otro camino posible y a construir una alternativa. Por eso digo que esto es un triunfo de los bonaerenses para todo el país. Es un triunfo del peronismo para todos los argentinos y argentinas".

Antes de las palabras de Kicillof, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un mensaje grabado desde su casa, en San José 1111. "Decidieron ponerle un límite a un Presidente que no parece comprender que debe gobernar para los que lo votaron y para los que no lo hicieron también. Espero que este pronunciamiento popular le permita comprender que no se puede ejercer la primera magistratura como lo hace. Es una elección de medio término y el Presidente tiene la obligación de escuchar al pueblo de la Provincia, que representa casi el 40% del electorado nacional. Es lo que esperamos todos los argentinos", sostuvo.

"Este es un triunfo que nos llena de orgullo pero también de una enorme responsabilidad por los destinos de esta patria que tanto tanto amamos", cerró la titular del Partido justicialista.

Fuerza Patria se impuso en los comicios por el 47.04% de los votos, muy por encima del 33.84% que obtuvo La Libertad Avanza. En detalle, logró victorias en la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Séptima y Octava secciones. Como ejemplo, en La Matanza, la lista que encabezaron la vicegobernadora, Verónica Magario, y Fernando Espinoza dobló en votos a LLA, con el 56% de los votos.