Bento pide que la Corte revoque su destitución

El exjuez de Mendoza Walter Bento presentó un recurso extraordinario contra la decisión del Jury de separarlo de su cargo por mal desempeño. Como no hay tribunal de alzada que revea la determinación del Tribunal de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, la defensa del exfuncionario judicial busca llegar a la Corte Suprema de Justicia.En su búsqueda por revocar su destitución, los abogados de Bento, Mariano Fragueiro Frías y Felipe Salvarezza presentó un recurso en el que le reclama al Jury formado por siete miembros que habilite la vía de revisión ante el máximo tribunal. El pasado miércoles, con fallo dividido, Bento fue destituido por mal desempeño de sus funciones y quedó detenido a expensas del tribunal que lo juzga en Mendoza por asociación ilícita y lavado de dinero.En un escrito de cuarenta páginas, los defensores presentaron diversos argumentos. Entre ellos, que Bento fue destituido alegando la causa penal que cursa en su contra (por la que quedó detenido al perder sus fueros tras su destitución) a pesar de que el juicio aún está en curso. “La principal afectación a las garantías constitucionales, surge desde que se le imputó como causal de mal desempeño estar procesado en una causa penal, que como se sabe, y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que es una situación procesal precaria, que puede ser revocada de oficio en cualquier momento del proceso”, señalan. Y agregan que el Jury no solicitó “ninguna medida de prueba disponible” al respecto, por lo que, aseguran, se violó el principio de inocencia.Por otra parte, al cuestionar la falta de abogados/as en la conformación del Jury, la defensa de Bento insistió en la falta de imparcialidad del Tribunal, compuesto en su mayoría por legisladores.Para el exjuez, quedó probado que no hubo irregularidades en la adquisición de un crédito hipotecario del Banco Nación, como señaló el fallo. Según explica el recurso, “existieron muchísimas otras “excepciones” otorgadas por el Banco de la Nación Argentina a favor de diversos clientes. Es decir, que no fue una situación única ni motivada en su carácter de Juez Federal”.Otro de los argumentos de Bento es que se violó el denominado “principio de congruencia”. Es decir, que se incorporaron acusaciones luego de iniciado el proceso. Entre las acusaciones que -afirma- se sumaron está la del incremento injustificado de su patrimonio.También, que se violo el derecho de defensa. “El voto de la mayoría del Jurado consideró acreditados los hechos que componen el primer cargo de la acusación, sin haber permitido a esta parte producir la prueba necesaria para desvirtuarlo, por lo que inexorablemente se ha cristalizado en la lesión al derecho de defensa que motivó la oportuna protesta del caso federal”. La prueba que reclamaba producir la defensa era para desmentir la omisión de la tenencia de tarjetas de crédito por parte de Bento, utilizadas, según el fallo que lo destituyó, entre otras cosas durante sus viajes al exterior con suntuosos gastos.También los abogados Fragueiro y Salvarezza hablan de arbitrariedad y niegan desmanejos en la venta de un inmueble, otro de los motivos de la destitución de Bento.El escrito ya fue entregado al Consejo de la Magistratura y deberá ser girado a la acusación del Jury. Será este quien defina si le da curso o si la defensa deberá llegar a la Corte Suprema vía recurso de queja.