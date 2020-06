El agro lidera exportaciones con casi 80% del total

*…,que mientras se conmemoraba ayer el Grito de Alcorta, levantamiento de pequeños colonos arrendatarios en 1912, durante la presidencia de Roque Saenz Peña, y que dio lugar luego a la conformación de la Federación Agraria Argentina, siguen sin aquietarse las aguas en el sector agropecuario tras el caso Vicentín, que sacudió los cimientos de varias organizaciones rurales obligando a reacomodar los “discursos”, tal el caso del ex titular de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, que debió “blanquear” su relación de asesor parlamentario con Emilio Monzó (no se sabe ahora con quien sigue al retirarse Monzó del Congreso), o del ahora titular del ente público INAES, el mendocino Carlos Iannizzotto, que sigue reteniendo la titularidad de la entidad cooperativa Coninagro, uno de cuyos ejes es la poderosa cooperativa ACA, que aparece como entre los principales afectados por la deuda de Vicentín. Así, el dirigente que en un primer momento se mostró totalmente a favor de la postura del Gobierno Nacional respecto a la intervención/expropiación de la aceitera, tuvo que cambiar rápidamente ante el no acompañamiento ni de la poderosa ACA, ni de otras agrupaciones cooperativas, así como de su propio vicepresidente, el santafesino, Norberto Niclis, lo que dejó al descubierto las profundas diferencias en el seno de la entidad agropecuaria, que lo obligó a cambiar rotundamente el discurso, no sin antes reunirse con el propio presidente Alberto Fernández, para explicarle la cuestión.

*…que, para los productores, además, sigue escalando el problema de destrucción de granos en silobolsas y distintos tipo de ataques a la propiedad privada, lo que mereció cantidad de comunicados de prensa al respecto, reclamando el accionar de las autoridades. Uno de ellos, firmado por una treintena de organizaciones, incluídas las siete bolsas de comercio y de granos, destaca que “Estos episodios han aumentado en los últimos meses, tanto en frecuencia como en peligrosidad, por lo cual creemos necesario que la situación debe tener una respuesta rápida de las autoridades para brindar seguridad y proteger la propiedad privada. Esta situación resulta inadmisible, en tanto destruye y atenta contra el trabajo y el esfuerzo de la comunidad agroalimentaria nacional”, según suscriben además, Ciara, la Sociedad Rural Argentina, la Cámara Algodonera, o la Mesa de Carnes, entre otras. Y fue justamente en esta última donde se analizó la imprevista apertura (largamente reclamada) del mercado de cueros crudos para la exportación, aunque solo por “60 días”, lo que llamó mucho la atención. Tanto, que se supo que los frigoríficos prácticamente no tienen cueros en stock (tuvieron que liquidarlos por el costo), por lo que el beneficio de la liberación podría quedar solo para los acopios y curtiembres de cueros, que tienen las piezas para exportar en forma inmediata, pero que no “derrama” al resto de la cadena ganadera.