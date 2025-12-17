Metalfor activa el negocio de maquinaria usada tras asegurarse u$s50 millones de financiamiento internacional

El crédito de largo plazo de la DFC reordenó el pasivo, mejoró la liquidez y habilitó a la compañía a ingresar en un negocio intensivo en capital, ahora impulsado por la apertura a equipos usados importados.

Metalfor, la firma de maquinaria agrícola de capitales nacionales, comenzó a desplegar una nueva etapa de su estrategia industrial y comercial apalancada en el crédito internacional que consiguió a fines de 2025. El fabricante cordobés de maquinaria agrícola avanzó en su ingreso al negocio de maquinaria usada, incluyendo equipos importados , una línea que cobra viabilidad a partir de la recomposición financiera de la compañía y de los cambios regulatorios que habilitaron ese mercado .

El punto de partida fue el préstamo por hasta u$s50 millones otorgado por la Development Finance Corporation (DFC) de Estados Unidos. Se trata de un financiamiento de largo plazo, ocho años, con dos de gracia, que permitió reordenar la estructura de vencimientos , aliviar la presión de corto plazo y recuperar capacidad operativa tras un año marcado por fuertes tensiones financieras.

En noviembre, Metalfor recibió los primeros desembolsos por u$s45 millones , fondos que comenzaron a impactar de forma directa en la gestión del pasivo y en la disponibilidad de capital de trabajo. Ese reordenamiento fue clave para habilitar decisiones estratégicas que hasta entonces estaban limitadas por la fragilidad de la liquidez.

La mejora fue reconocida por la calificadora de riesgo FIX que confirmó la calificación de emisor de largo plazo de Metalfor en BBB(arg) y asignó perspectiva estable . La calificadora destacó que el ingreso de fondos de la DFC mejoró el balance entre vencimientos y flujos operativos , resolviendo parcialmente los problemas de liquidez que la empresa había exhibido durante 2025.

Metalfor mantiene un fuerte posicionamiento en pulverizadoras, con una participación cercana al 28% en su zona de influencia.

Según el informe, a septiembre la compañía registraba una deuda total cercana a u$s80,5 millones , con un ratio deuda/EBITDA de 3,4 veces y una cobertura de intereses ajustada , en torno a 1,1x . El principal factor de estrés era la alta proporción de deuda de corto plazo , producto del uso intensivo de pagarés bursátiles y del financiamiento directo a clientes para sostener el nivel de ventas.

El fondeo internacional permitió estirar plazos, reducir el costo financiero y ganar previsibilidad, al tiempo que se complementó con un aporte de capital por $11.700 millones realizado por Bertotto Boglione, accionista relevante del grupo. En ese marco, FIX espera una mejora gradual de los indicadores de apalancamiento y cobertura hacia 2026, siempre sujeta al desempeño del negocio agrícola.

Usados e importación: un giro alineado con la nueva regulación

Con el balance más ordenado, Metalfor avanzó en un negocio que hasta ahora estaba limitado por la falta de financiamiento estructural: la comercialización de maquinaria usada, incluyendo equipos reacondicionados e importados. El movimiento se apoya en el cambio normativo que habilitó la importación de maquinaria usada, eliminando restricciones que durante años habían cerrado ese mercado.

La decisión oficial modificó el tablero competitivo del sector y abrió una ventana para que fabricantes locales participen activamente de ese negocio, ya no solo como vendedores de equipos nuevos, sino como integradores de soluciones, combinando maquinaria nueva, usada y financiamiento.

En ese esquema, Metalfor busca aprovechar su capacidad industrial, red comercial y conocimiento técnico para operar en un mercado que, hasta ahora, funcionaba de manera fragmentada. El negocio de usados, y especialmente el de usados importados, requiere capital de trabajo, financiamiento de stock y espalda financiera, condiciones que recién ahora la compañía puede afrontar tras el ingreso del crédito internacional.

FIX destaca que Metalfor mantiene un fuerte posicionamiento en el mercado argentino de pulverizadoras autopropulsadas, con una participación cercana al 28%, uno de sus principales activos competitivos, y que la variedad de productos le permite amortiguar la estacionalidad del sector. Esa base es la que ahora intenta trasladar a un mercado que gana volumen y formalidad tras la apertura regulatoria.