Cayó el nivel de felicidad en la Argentina y afectó más a los jóvenes

Se redujo respecto a 2024 y es el índice más bajo de los últimos ocho años, según lo reveló un estudio del Observatorio de Tendencias de Insight 21, el think tank de Universidad Siglo 21.

Los resultados mostraron la necesidad de fortalecer los niveles de bienestar de la población en un contexto social desafiante.

Cayó el nivel de felicidad en la Argentina, así lo indicó el último informe publicado por el Observatorio de Tendencias de Insight 21, el think tank de Universidad Siglo 21. Este determinó que el 50,9% de los ciudadanos declara sentirse feliz con su vida, esta cifra representa una disminución del 3,6% en comparación con la medición realizada en el último trimestre de 2024, que había alcanzado un récord histórico del 54,5%.

“Medir la felicidad no es solo una cuestión de estadística: es una herramienta para construir futuro. La felicidad es un componente esencial del desarrollo humano sostenible, ya que contribuye directamente al desarrollo integral de las personas y de las sociedades. Es por esto que resulta importante reconocer la promoción del bienestar como un recurso estratégico para el progreso nacional” expresó Florencia Rubiolo, Directora de Insight 21.

El estudio afirmó que los jóvenes reportaron uno de los niveles más bajos de felicidad Los resultados indicaron que, del total de la población encuestada, solo el 44,3% siente que haber logrado las cosas importantes que alguna vez deseó; el 34,8% está conforme con la mayoría de los aspectos de su vida y el 31,9% no cambiaría nada si pudiera vivir su vida nuevamente. Comparado con 2024, los indicadores muestran una caída: la conformidad con la vida cayó 7,3 puntos porcentuales.

resultados estudio felicidad Datos del Observatorio de Tendencias de Insight 21, el think tank de Universidad Siglo 21. El estudio reveló que la disminución de los niveles de felicidad se observa tanto en hombres y mujeres, en todos los grupos de edad y en la mayoría de los niveles educativos, con algunas variaciones. El grupo 18 a 29 años y el de 50 a 59 años reportaron los niveles más bajos de felicidad. El descenso de felicidad estuvo más visto en personas de entre 50 y 59 años, con una baja de 11,5%.

La felicidad según nivel educativo Con respecto a la correlación entre niveles de felicidad y nivel educativo, la felicidad cayó en todos los niveles excepto en el posgrado, donde aumentó de 65,4% en 2024 a 69,4% en 2025. Es así como casi el 70% de las personas que tiene un título de posgrado se considera feliz.

Los resultados mostraron la necesidad de fortalecer los niveles de bienestar de la población en un contexto social desafiante. Desde el Observatorio indicaron la necesidad que organizaciones públicas y privadas, empresas e instituciones educativas adopten un compromiso activo con la promoción del bienestar y la felicidad.

