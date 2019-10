CEO global de Peugeot : "Lo único que pido es que nos dejen exportar"

Periodista: ¿Cuál es la situación de Peugeot hoy en la Argentina?

Jean-Philippe Imparato: Históricamente, donde siempre tenemos la mejor imagen de marca es en Francia y en la Argentina. Los 208 y 2008 funcionan muy bien, también la Partner, la Expert, los 308 y 408. No puedo decir más que “bravo” a nuestro equipo. Tenemos una gama SUV completa y una Plataforma CMP sobre la que vamos a montar muchos modelos, además de una gama de utilitarios que será pronto completada por una oferta especial. Muchas veces, utilizo a la Argentina como un ejemplo. Cuando en otras filiales me hablan de que el mercado cae 10% o de una inflación del 6%, les digo que esos son problemas de ricos. En la Argentina, el mercado puede caer 40%, las tasas de interés llegar al 90% y la inflación superar el 50%. Cuando Peugeot invierte en la Argentina, no lo hace pensando en los próximos seis meses. Tampoco invertimos para irnos en dos años. La Argentina forma parte de la iniciativa de una marca con 200 años, que ya está planificando cómo serán los próximos 200.

P.: El Mercosur y la Unión Europea firmaron un acuerdo para alcanzar el libre de comercio de autos en los próximos diez años. ¿Es suficiente para llegar a competir en precio con los autos que vienen de Europa?

J.P.I.: Diez años es bastante tiempo en esta industria. Creo que es suficiente para lograr una convergencia y competitividad.

P: ¿Producir en el Mercosur es más caro que hacerlo en otras regiones?

J.P.I.: El problema local es la exposición a la tasa de cambio euro/dólar. Lo que es necesario trabajar es con los proveedores. Si uno quiere ser fuerte en integración local, es necesario trabajar con piezas y materias primas locales.

P.: ¿A qué se deben las diferencias en la participación de Peugeot en Argentina y Brasil?

J.P.I.: La Argentina es un país donde Peugeot siempre tuvo un muy buen nivel de participación. En Brasil no tanto. Hay que reconocerlo. Creo que se cometieron errores de producto que han costado caro. Por ejemplo, la renovación del 206 no se hizo bien. Y como los argentinos son muy apasionados, eso dejó sus rastros. Mi objetivo es lograr la convergencia de estos países con respecto a los demás países del mundo. No hay razones para no tener éxito en Brasil.