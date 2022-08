Cerruti explicó que el Presidente “no hizo ninguna comparación”

“El Presidente no hizo ninguna comparación anoche: la hicieron los periodistas, estuvo en toda la tarde en la tapa de un portal, la están intentando generar desde distintos ámbitos”, señaló la vocera.

En conferencia de prensa, la exdiputada nacional agregó que “lo que dijo el Presidente es que el fiscal Luciani haría bien en leer libros de Derecho Penal, la Constitución porque el alegato es lamentable”.

“Pedimos responsabilidad y no estar autoinventando notas y siguiendo el circuito de un comunicado de la Justicia, los medios que inventan una nota, la oposición que sale a hacer la denuncia. Es un circuito al que estamos acostumbrados, pero no le agrega nada de tranquilidad a lo que debería ser la convivencia democrática”, planteó. Cerruti remarcó que “este Gobierno se ha mantenido llevando adelante la relación con la Justicia sin ningún tipo de presión, sin ninguna mesa judicial”.

Al ser consultada sobre la referencia de Alberto Fernández a la muerte de Nisman, Cerruti respondió: “¿La Justicia argentina tiene probado que el fiscal Nisman fue asesinado? No hay ninguna instancia judicial que diga que el fiscal Nisman fue asesinado y no vamos a resucitar la causa cada vez que la oposición quiera hablar de otro tema que no sea la persecución a Cristina Kirchner”.

En ese sentido, afirmó que “el Presidente respondió una pregunta concreta de los periodistas” y reconoció: “¿Si a veces nos arrepentimos de haber respondido preguntas de los periodistas? Sí, pero somos consecuentes con la libertad de expresión y vamos a seguir respondiéndolas”.

Además, la portavoz denunció que el Poder Judicial no es “independiente de los poderes fácticos” y “está en cuestión, porque es una casta que no ha permitido que se lo reforme, que se pueda avanzar en democratizar la Justicia”.