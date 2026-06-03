Chubut presentó su temporada de invierno con opciones en nieve, ballenas y descuentos para turistas

La provincia de Chubut lanzó su propuesta turística para el invierno 2026, que combina centros de esquí, avistaje de fauna marina, paisajes únicos de la Patagonia y beneficios especiales para visitantes. Lo anunció el gobernador Nacho Torres en el Centro Audiovisual Inmersivo (CAI) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo acompañó el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli.
A ello se suma la tradicional temporada de avistaje de ballenas en Puerto Madryn y Península Valdés, una de las experiencias más emblemáticas del turismo argentino y reconocida mundialmente.
Chubut presentó su temporada de invierno 2026
Para los amantes del esquí, está el Centro de Actividades de Montaña La Hoya, ubicado a 15 kilómetros de Esquel, reconocido por la calidad de su nieve y por ofrecer una experiencia ágil y accesible para quienes practican el deporte y snowboard en todos los niveles.
Otro de los ejes de la presentación fue el Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, que resguarda ejemplares de alerce que superan los 2.000 años de antigüedad y ofrece algunos de los paisajes más impactantes de la Patagonia.
La propuesta turística de invierno también incluyó a La Trochita, uno de los trenes históricos a vapor más emblemáticos del mundo, cuya histórica formación recorre la estepa patagónica brindando una experiencia única que combina patrimonio, historia y naturaleza.
turismo chubut
El anuncio sucedió en el Centro Audiovisual Inmersivo (CAI) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la participación del gobernador Ignacio “Nacho” Torres y del secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli.
Prensa Chubut
Promociones y beneficios
La provincia impulsa, a través del Banco del Chubut, una serie de promociones bancarias con cuotas sin interés y descuentos exclusivos. En cuanto a hospedaje, los "Hoteles 365" ofrecen un 30% de ahorro, con un reintegro de hasta $8.000 para clientes Patagonia Tradicional y de hasta $13.000 para clientes Patagonia VIP, además de hasta 12 cuotas sin interés.
Por otra parte, la "Promo Clubes" incluye el pago de equipos y clases vinculadas a deportes en la nieve, con hasta 12 cuotas sin interés. En hoteles de la Cordillera, los usuarios de Patagonia 365 podrán acceder a un 30% de ahorro y hasta 12 cuotas sin interés, con un tope de devolución de $40.000.
A su vez, con la misma tarjeta podrán acceder a un 30% de ahorro y 6 cuotas sin interés, todos los días, en actividades vinculadas al turismo, con un tope de devolución de $12.000.
Por otra parte, los restaurantes adheridos a la promoción ofrecerán un 30% de ahorro en un pago con la tarjeta de crédito Patagonia 365, todos los días, con un tope de devolución de $8.000 para clientes Patagonia Tradicional y de $13.000 para clientes Patagonia VIP.
Por último, los usuarios de Patagonia 365 podrán acceder a un 20% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés en actividades de avistaje marítimo, todos los días, con un tope de devolución de $15.000.