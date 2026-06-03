Chubut presentó su temporada de invierno con opciones en nieve, ballenas y descuentos para turistas

El gobierno provincial exhibió sus atractivos para los próximos meses y destacaron algunos hechos de la temporada. Además, se suma la tradicional temporada de avistaje de ballenas en Puerto Madryn y Península Valdés.

El lanzamiento incluyó planes de abono y promociones con hasta 12 cuotas y $80.000 de reintegro.

La provincia de Chubut lanzó su propuesta turística para el invierno 2026, que combina centros de esquí, avistaje de fauna marina, paisajes únicos de la Patagonia y beneficios especiales para visitantes . Lo anunció el gobernador Nacho Torres en el Centro Audiovisual Inmersivo (CAI) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo acompañó el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli .

A ello se suma la tradicional temporada de avistaje de ballenas en Puerto Madryn y Península Valdés , una de las experiencias más emblemáticas del turismo argentino y reconocida mundialmente.

Para los amantes del esquí, está el Centro de Actividades de Montaña La Hoya , ubicado a 15 kilómetros de Esquel, reconocido por la calidad de su nieve y por ofrecer una experiencia ágil y accesible para quienes practican el deporte y snowboard en todos los niveles.

Otro de los ejes de la presentación fue el Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO , que resguarda ejemplares de alerce que superan los 2.000 años de antigüedad y ofrece algunos de los paisajes más impactantes de la Patagonia.

La propuesta turística de invierno también incluyó a La Trochita, uno de los trenes históricos a vapor más emblemáticos del mundo, cuya histórica formación recorre la estepa patagónica brindando una experiencia única que combina patrimonio, historia y naturaleza.

turismo chubut El anuncio sucedió en el Centro Audiovisual Inmersivo (CAI) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la participación del gobernador Ignacio “Nacho” Torres y del secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli. Prensa Chubut

Promociones y beneficios

La provincia impulsa, a través del Banco del Chubut, una serie de promociones bancarias con cuotas sin interés y descuentos exclusivos. En cuanto a hospedaje, los "Hoteles 365" ofrecen un 30% de ahorro, con un reintegro de hasta $8.000 para clientes Patagonia Tradicional y de hasta $13.000 para clientes Patagonia VIP, además de hasta 12 cuotas sin interés.

Por otra parte, la "Promo Clubes" incluye el pago de equipos y clases vinculadas a deportes en la nieve, con hasta 12 cuotas sin interés. En hoteles de la Cordillera, los usuarios de Patagonia 365 podrán acceder a un 30% de ahorro y hasta 12 cuotas sin interés, con un tope de devolución de $40.000.

A su vez, con la misma tarjeta podrán acceder a un 30% de ahorro y 6 cuotas sin interés, todos los días, en actividades vinculadas al turismo, con un tope de devolución de $12.000.

Por otra parte, los restaurantes adheridos a la promoción ofrecerán un 30% de ahorro en un pago con la tarjeta de crédito Patagonia 365, todos los días, con un tope de devolución de $8.000 para clientes Patagonia Tradicional y de $13.000 para clientes Patagonia VIP.

Por último, los usuarios de Patagonia 365 podrán acceder a un 20% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés en actividades de avistaje marítimo, todos los días, con un tope de devolución de $15.000.