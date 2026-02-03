¿El fin de ChatGPT gratuito? El importante cambio que hará OpenAI

La empresa tecnológica de Sam Altman anunció nuevos planes y la posibilidad de que aparezca publicidad en las conversaciones.

Chat GPT y uno de los cambios más importantes desde su creación.

OpenAI introducirá publicidad en la versión gratuita de ChatGPT para usuarios adultos registrados en Estados Unidos . Este cambio marca un punto de inflexión en el modelo de negocio de la empresa, que busca aumentar sus ingresos para financiar los US$1,4 billones comprometidos en infraestructura de inteligencia artificial durante los próximos ocho años.

La medida incluye el lanzamiento de una nueva suscripción "Go" de US$8 por mes , que ofrece mayor memoria y más opciones de creación de imágenes, pero mantiene los anuncios. Las versiones "Plus" con un costo mensual de US$20 y "Pro" de US$200 por mes, así como los planes empresariales, seguirán libres de publicidad.

Sam Altman , CEO de OpenAI, expresó en el pasado reservas sobre la incorporación de anuncios en ChatGPT, tachando la idea de "inquietante". Sin embargo, la necesidad de generar US$20.000 millones en ingresos anuales para 2025 obligó a la empresa a replantear su estrategia.

Los anuncios en ChatGPT se personalizarán según las conversaciones de los usuarios , lo que permitirá ofrecer publicidad más relevante .

Por ejemplo, si un usuario solicita ayuda para planificar un viaje, el sistema podría mostrar anuncios de hoteles, vuelos o actividades turísticas en el destino elegido. OpenAI destacó que esta estrategia busca crear experiencias publicitarias útiles , donde los usuarios puedan interactuar directamente con los anuncios para tomar decisiones de compra.

La empresa también implementó herramientas como "Instant Checkout", que permite comprar productos de minoristas como Walmart y Etsy desde ChatGPT. Esta integración refuerza el objetivo de convertir a la plataforma en una parte esencial de la vida cotidiana, facilitando transacciones comerciales y ofreciendo servicios de salud y aprendizaje.

Los anuncios no se mostrarán a usuarios menores de 18 años, identificados mediante sistemas de inteligencia artificial que analizan sus conversaciones y hábitos. OpenAI aseguró que los usuarios podrán desactivar la personalización de los anuncios basada en sus chats, aunque no eliminarlos por completo.

¿Se podrán desactivar las publicidades en ChatGPT?

OpenAI aclaró que los usuarios no podrán eliminar los anuncios por completo, pero sí desactivar su personalización basada en las conversaciones. Esta opción busca equilibrar la experiencia del usuario, con la necesidad de generar ingresos a través de publicidad.

La decisión de incorporar publicidad refleja una tendencia creciente en el sector tecnológico, donde plataformas como Meta ya utilizan información de las interacciones con chatbots para dirigir anuncios personalizados. OpenAI confía en que esta estrategia permitirá financiar el desarrollo de nuevas herramientas de IA, mientras mantiene un equilibrio entre rentabilidad y experiencia del usuario.

OpenAI aseguró que no venderán información de los usuarios a las empresas que pongan publicidad

OpenAI reiteró que no comercializará los datos ni las conversaciones de los usuarios con fines publicitarios. La empresa subrayó que su objetivo es mejorar la experiencia del usuario con anuncios relevantes, sin comprometer la privacidad.