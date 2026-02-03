Patentes en CABA: AGIP confirmó que las nuevas boletas estarán disponibles el 18 de febrero + Seguir en









A raíz de las quejas por aumentos de hasta 100%, el fisco porteño ordenó la reimpresión de nuevas boletas, que llegarán con un tope equivalente a la inflación anual. Asimismo, piden no abonar las vigentes.

La Ciudad de Buenos Aires instrumentó cambios en el cálculo de las patentes.

Luego de enviar a la Legislatura un proyecto de ley sobre patentes, el Gobierno porteño, a través de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), anunció la suspensión de la emisión de las boletas y ordenó su reimpresión con nuevos valores, con el fin de aplicar un tope equivalente a la inflación acumulada de 2025, la cual, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA), cerró en 31,8%.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con el inicio del calendario fiscal 2026, los dueños de autos radicados en la Ciudad comenzaron a recibir las boletas del impuesto a las patentes. En ese contexto, se multiplicaron los reclamos por incrementos que en algunos casos superan el 100% respecto del año anterior.

Desde la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) aclararon recientemente que no hubo cambios en la tasa del impuesto, sino una actualización en la valuación fiscal de los vehículos, que es la base sobre la que se calcula el monto a pagar.

Uno de los factores centrales del ajuste fue la modificación de la fuente utilizada para calcular la valuación fiscal. A partir de 2026, la Ciudad dejó de tomar como referencia los datos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA) y adoptó los valores provistos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Cuándo emitirán AGIP las nuevas boletas de las patentes de CABA En paralelo al envío de un proyecto de ley a la Legislatura, la AGIP informó esta tarde que "ante las variaciones originadas por la actualización de valuaciones de algunos modelos de vehículos", ordenó dar de baja las boletas actuales de la web y del homebanking, por lo que no se efectuarán débitos automáticos.

Asimismo, exhortaron a los contribuyentes a no abonar las boletas ya emitidas. "Los contribuyentes deben omitir las boletas anteriores y esperar la nueva emisión", señalaron en un comunicado. Frente al nuevo panorama, el organismo que conduce Germán Krivocapich confirmó que, teniendo en cuenta el tope inflacionario, emitirán nuevas papeles. "Las nuevas boletas reliquidadas estarán disponibles en la web de AGIP el 18 de febrero y en homebanking el 20 de febrero", informaron. Su emisión será "únicamente digital" para "brindar respuesta con mayor celeridad". Respecto al esquema de vencimiento, la primera cuota y el pago anual se podrán abonar hasta el 27 de febrero "sin perder el beneficio por pago a término ni el descuento por buen contribuyente". Misma fecha aplica para todas las terminaciones y modalidades. La reliquidación alcanzará a la totalidad de las boletas de la primera emisión (cuotas 1, 2, 3 y cuota anual anticipada) y se emitirán los nuevos montos a abonar. Para quienes ya efectuaron los pagos, recomendaron "ignorar la nueva boleta reliquidada" y no realizar ningún trámite adicional ya que la diferencia quedará registrada como saldo a favor. El esquema a aplicar será el siguiente: Pago de la cuota 1: si la reliquidación determina que el importe pagado en la cuota supera el tope establecido, el excedente se registrará como saldo a favor y se aplicará automáticamente en la próxima cuota.

Pago de la cuota anual anticipada: si se abonó la cuota anual, la diferencia a favor resultante de la reliquidación quedará a disposición para que el contribuyente Desde AGIP aclararon que los cambios implementados no se deben a un aumento del impuesto "sino que las variaciones observadas en esta emisión responden a la actualización de las valuaciones de determinados vehículos defi nidas por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA)".