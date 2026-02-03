Se cayó ChatGPT: usuarios alrededor del mundo reportaron fallas en su funcionamiento

Miles de usuarios en las redes sociales informaron errores cuando se le realizaba una solicitud al chatbot. Tras más de dos horas, todo volvió a la normalidad

Usuarios de distintas partes del mundo reportaron en las redes sociales que ChatGPT presentaba fallas en su funcionamiento este martes por la tarde, tanto en su versión web como móvil, sobre todo para responder las solicitudes. Desde OpenAI registraron el error y aseguraron: "Estamos trabajando en implementar medidas". Horas más tarde, se normalizó el servicio.

Según el sitio downdetector, más de 500 usuarios ya reportaron errores tanto en el sitio web como en la versión móvil del chatbot. Según denunciaron algunos usuarios en redes sociales, al realizarle una consulta al ChatGPT, este respondía : "Parece que algo salió mal".

Cuando comenzaron a salir los primeros registros de las fallas, desde OpenAI informaron: "Hemos identificado qu e los usuarios están experimentando errores elevados en los servicios afectados ".

Los usuarios de X se hicieron eco de esta caída y mientras algunos bromeaban al respecto, otros señalaban cómo esto les afectaba. "Es el momento ideal para pasarse a Grok" , ironizó uno, al tiempo que otro indicó: " ChatGPT se cayó y ahora tengo que usar el cerebro".

Sin embargo, alrededor de las 18 horas , el servicio comenzó a normalizarse y el chatbot volvió a responder con normalidad a las consultas de los usuarios.

¿El fin de ChatGPT gratuito? El importante cambio que hará OpenAI

OpenAI introducirá publicidad en la versión gratuita de ChatGPT para usuarios adultos registrados en Estados Unidos. Este cambio marca un punto de inflexión en el modelo de negocio de la empresa, que busca aumentar sus ingresos para financiar los US$1,4 billones comprometidos en infraestructura de inteligencia artificial durante los próximos ocho años.

La medida incluye el lanzamiento de una nueva suscripción "Go" de US$8 por mes, que ofrece mayor memoria y más opciones de creación de imágenes, pero mantiene los anuncios. Las versiones "Plus" con un costo mensual de US$20 y "Pro" de US$200 por mes, así como los planes empresariales, seguirán libres de publicidad.

Sam Altman, CEO de OpenAI, expresó en el pasado reservas sobre la incorporación de anuncios en ChatGPT, tachando la idea de "inquietante". Sin embargo, la necesidad de generar US$20.000 millones en ingresos anuales para 2025 obligó a la empresa a replantear su estrategia.