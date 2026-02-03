Allanan oficinas de X en Francia y citan a declarar a Elon Musk + Seguir en









La Justicia francesa investiga a la red social por presunta difusión de pornografía infantil, manipulación algorítmica e injerencia extranjera.

La sede de X en Francia fue allanada este martes en el marco de una causa por delitos vinculados a contenidos ilegales y uso del algoritmo.

Las autoridades francesas allanaron este martes las oficinas de X en el país. La inspección es parte de una investigación por presuntos delitos por difusión de pornografía infantil, imágenes manipuladas con contenido sexual y manipulación, entre otros. Por su parte, el dueño de la red social, Elon Musk, fue citado a declarar en abril junto a Linda Yaccarino, directora general de X entre 2023 y 2025.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La investigación comenzó en enero del año pasado, luego de ser solicitada por la unidad de ciberdelitos, según explicaron en un comunicado, justamente difundido en X. El motivo sería por una averiguación por presunta "complicidad" por difusión de imágenes manipuladas de contenido sexual explícito, pornografía infantil, negación de crímenes contra la humanidad, extracción de datos, alteraciones en el algoritmo para ser recomendado con más frecuencia y más arriba en el "feed" y así favorecer la injerencia extranjera.

Las citas a declarar a Musk y Yaccarino fueron solicitadas por la fiscalía como “entrevistas voluntarias” y fueron programadas para el próximo 20 abril. La citación apunta a “permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir (con la legislación) previstas”, apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.

Avanza la investigación y crece la preocupación política En paralelo, la fiscalía también convocó a empleados de X para que declaren como testigos durante esa misma semana. Por el momento, un portavoz de la compañía no respondió a los pedidos de comentarios realizados por la prensa.

Desde el Ministerio Público señalaron que la investigación se desarrolla bajo un enfoque “constructivo”, con la intención de garantizar que la plataforma cumpla con la ley francesa mientras opera dentro del territorio nacional. En ese proceso, la agencia policial de la Unión Europea, Europol, confirmó que brinda apoyo técnico a las autoridades francesas, aunque sin aportar mayores precisiones.

La causa tomó impulso tras denuncias presentadas por los diputados Éric Bothorel, del oficialismo, y Arthur Delaporte, del Partido Socialista. Ambos advirtieron que los algoritmos de X podrían haber distorsionado el funcionamiento de sistemas automatizados de procesamiento de datos y alertaron sobre los riesgos para la democracia. En sus presentaciones, los legisladores señalaron una supuesta reducción en la diversidad de voces, falta de transparencia en las decisiones de moderación y una creciente intervención personal de Elon Musk en la gestión de la plataforma, factores que habrían deteriorado el objetivo de garantizar un entorno digital seguro.