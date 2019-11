Comicios en Salta: Sáenz venció al Frente de Todos e inaugura era post-Urtubey

Con las elecciones salteñas se completó el calendario de votaciones provinciales, y quedaron definidos todos los mandatarios que acompañarán la gestión presidencial de Alberto Fernández. Así, con la participación de un 70% de un padrón total de poco más de un millón de electores habilitados, el frente heterogéneo que impulsó a Sáenz se impuso en una contienda en la que Urtubey, luego de tres periodos de gestión, no tenía posibilidad de ser reelecto. El actual gobernador se declaró prescindente y dio libertad de acción a sus dirigentes a que realizaran las alianzas que quisieran. Este hecho atomizó al oficialismo y los funcionarios de la actual gestión estuvieron en los distintos frentes que participaron en la elección salteña (ver nota aparte).

La votación se realizó a través de Boleta Única Electrónica (BUE), un sistema que volvió a generar polémicas. El Frente de Todos denunció ante la Justicia “maniobras con las máquinas” y advirtió que podría concurrir a la Organización de Estados Americanos (OEA). “Estas elecciones podrían estar viciadas de nulidad por irregularidades y fallas informáticas”, subrayó el apoderado del Partido Justicialista nacional, Jorge Landau. Al votar en Tartagal, municipio donde fue intendente, Leavy señaló: “Tenemos algunas situaciones que no resultan muy claras como las que me comentaron algunos ciudadanos, que emitieron su voto por un candidato pero apareció el nombre de otro”, aseguró el candidato, dando a entender una connivencia del gobierno provincial a favor de Sáenz. Leavy, quien ahora asumirá su banca como senador nacional, no logró atraer los votos de su rival de internas Miguel Isa, quien representa a un sector más dialoguista del PJ.

Al sufragar en la escuela 5080 Doctor Manuel A. Castro, cercano al monumento a Martín Güemes en la capital provincial, Sáenz no se dio por aludido en las denuncias: “Yo no he sido el precursor del voto electrónico. Me ha tocado ganar y perder con este sistema. Los que hoy lo denuncian son quienes cuando ganaron estaban de acuerdo y los que cuando les va mal dicen que es un pésimo sistema”, manifestó el intendente capitalino. Además, recalcó que iba a trabajar en conjunto con Alberto Fernández, a quien dijo conocer “desde antes de que fuera presidente”. Al histórico vínculo con Sergio Massa en el Frente Renovador, Saénz suma con su compañero de fórmula Antonio Marocco (exministro de Gobierno de Urutbey) a otro dirigente cercano a Alberto Fernández. El ahora mandatario electo agregó que logró conformar un “frente absolutamente amplio, salteño, donde se permitió la participación de todos los sectores que querían hacerlo”, en relación a la alianza en el que confluyeron diversos espacios de la política local.

Respecto a las denuncias sobre la BUE, el actual mandatario Urtubey, al momento de ir a votar 4317 Teniente Coronel Calixto Gauna de la localidad de Finca Las Costas, afirmó: “Todos los que hoy lo critican ganaron y perdieron elecciones con este sistema. Es importante que en Salta se avance”, dijo Urtubey, quien además manifestó que hoy recibirá a Sáenz para iniciar la transición.

Las denuncias por la BUE se suman a las previas a la elección, cuando el Frente de Todos había denunciado la presencia de máquinas en domicilios particulares, dando a entender. Aunque el Tribunal Electoral aclaró que se trataba de un local alquilado por la empresa adjudicataria OCASA.

Dos semanas antes de la elección, Leavy (llevó de compañero de fórmula a Emiliano Estrada, exministro de Economía de Urtubey) denunció al gobernador electo por desvío de fondos en la intendencia capitalina, y Sáenz acudió inmediatamente a la Justicia para devolver la gentileza con una denuncia por calumnias e injurias.

Asimismo, las condiciones climáticas, con crecidas de ríos, dificultaron el proceso en Las Higueras, Mesada Grande, Aguanita y Matancillas de San Antonio, donde tuvieron que trasladar las máquinas y las urnas en helicóptero. Y un cierre en las fronteras con Bolivia retrasó la votación en Los Toldos.

Sánez Los enviados de Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de gobierno porteño Bruno Screnci Silva y Fernando Straface estuvieron junto a Gustavo Sáenz y Betina Romero, candidata a intendente por la ciudad de Salta.

Ganador

Los resultados parciales, con una tendencia definitiva, se conocieron alrededor de las 19, ya que la boleta única electrónica permitió agilizar el recuento de los comicios donde los salteños también se eligieron 11 senadores, 30 diputados, 60 intendentes y 343 concejales.

El ganador, en su bunker del hotel céntrico Alejandro I, celebró la victoria, y dio su primer discurso como gobernador electo pasadas las 20 hs. “Esta no era una elección nacional y por eso no buscamos la bendición de nadie”, dijo.

“Tenemos un gran desafío porque empieza a escribirse una nueva historia en Salta. No debemos permitir que esa grieta que separa a los argentinos no se dé en Salta”, agregó Sáenz.

Betina Romero

La otra batalla se dio en las intendencias, donde la más importante fue la de la capital, donde se impuso el frente Sáenz Gobernador con la candidatura de Betina Romero, hija del exgobernador Juan Carlos Romero.