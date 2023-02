Los puntos clave que el Gobierno negocia con el FMI

El examen final que Argentina está protagonizando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para cerrar el primer año de vigencia del Facilidades Extendidas pasó desde ayer a una nueva etapa: la virtual. A partir de estos días, los funcionarios argentinos y los técnicos del organismo que maneja Kristalina Georgieva, cruzarán datos y se deberán poner de acuerdo sobre la foto final del 2022; ya sabiendo las partes que las metas pactadas y obligatorias se cumplieron. Pero que muchos de los compromisos que figuraban en la categoría de objetivos (horizontes que el país debía lograr pero que no implicaban la caída del acuerdo) no se consiguieron; y deberá resolverse si se le renueva la confianza al país para que este año se sigan persiguiendo, si se olvidan o si el FMI muestra decisión de presionar al gobierno de Alberto Fernández para obligarlo a un compromiso mayor. En el listado figurarán cuestiones financieras vinculadas a la deuda en pesos, el revalúo inmobiliario, políticas de expansión monetaria y dos capítulos centrales sobre los que, se sabe, el gobierno y el FMI no están de acuerdo ni en formas ni en objetivos. Esto es, la multiplicidad de tipos de cambio y la inflación.