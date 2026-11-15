María Becerra desplegó el universo de Quimera y transformó el Movistar Arena en un mundo de fantasía

La cantante presentó una puesta inmersiva en 360° donde cruzó música, moda y narrativa para darle vida a los personajes de su tercer álbum y abrir una nueva etapa de su carrera.

María Becerra volvió a demostrar que un recital puede ser mucho más que una sucesión de canciones. En su segundo show agotado en el Movistar Arena , la artista llevó el universo de Quimera a otra dimensión con una puesta en escena que combinó música, danza, tecnología y performance. Durante dos horas y media, el público recorrió las distintas identidades que construyó para su tercer álbum de estudio, en un espectáculo que encontró su mayor fuerza en la capacidad de transformar una historia personal en una experiencia colectiva.

El escenario estaba ubicado en el centro del arena, con una disposición 360° que permitió seguir cada movimiento desde todos los sectores. Después de una introducción audiovisual, María descendió desde el techo y apareció frente a sus seguidores para comenzar el recorrido con "Ramen para dos" . Las pulseras luminosas distribuidas entre el público acompañaron la apertura y se sincronizaron con los distintos momentos de la noche.

Pero detrás de semejante despliegue visual había una historia mucho más íntima. Quimera nació de uno de los períodos más difíciles de la vida de la cantante , después de atravesar dos embarazos ectópicos y una experiencia que puso en riesgo su vida. En ese contexto, la posibilidad de escribir desde su propia vulnerabilidad se volvió demasiado dolorosa. La respuesta llegó a través de la ficción: creó personajes que funcionaron como un refugio emocional y le permitieron expresar aquello que todavía no podía contar desde su propia voz.

Los cuatro alter egos de María (Shanina, Maite, Gladys y Jojo) son el corazón conceptual del álbum y también de su presentación en vivo. Cada uno tiene una personalidad, una estética y una manera diferente de interpretar el mundo. Shanina representa el costado más soñador; Maite, la disciplina y la exigencia; Gladys, la espontaneidad y la cercanía con la cultura popular; mientras que Jojo expresa una faceta rebelde, intensa y provocadora.

El escenario 360° permitió que el público siguiera cada momento del espectáculo desde todos los sectores del estadio.

La primera en aparecer fue Shanina , con una entrada que aprovechó la dimensión del escenario y un despliegue coreográfico acompañado por sus bailarines. Después de “Ramen para dos”, el repertorio continuó con “Cerquita de ti”, “Ojalá”, “Infinitos como el mar” y “Hasta que me enamoro”. Después llegó Maite , con un cambio de vestuario estrenado para esta segunda fecha y una atmósfera más introspectiva. En ese tramo sonaron “Recuerdo que nunca existió”, “Desafiando al destino”, “Doble vida”, “Entre nosotros (remix)”, “Corazón vacío”, la gran y aclamada “Perdidamente”, “Agora” y “Que tú me quieras”.

El recorrido continuó con Gladys, que llevó la cumbia y sus códigos populares al centro del estadio. La aparición de su familia sobre el escenario acompañó ese momento, con vestuarios inspirados en el barrio y canciones como “Amor de mi vida”, “Miénteme”, “Mentías”, de Ráfaga, y “Adiós”. Más adelante, dos estructuras con forma de celdas aparecieron en escena y María quedó dentro de una de ellas, caracterizada como Gladys. La referencia a su participación en En el barro se sumó a la puesta antes de dar paso a “7 vidas”.

Shanina, Maite, Gladys y Jojo representan distintas facetas de la identidad de María Becerra.

Por último, Jojo transformó el Movistar Arena con una estética más oscura y provocadora. María apareció sobre un escorpión gigante mientras todo el lugar se teñía de rojo. Esta sección dio paso a canciones como “El sexo es moda”, “Frutilla del pastel”, “Hace calor” y “Qué más pues?”.

Cada transformación tuvo su propia escenografía, vestuario y selección musical. La intención no fue solamente mostrar distintas versiones de una misma cantante, sino construir un relato en el que las canciones pudieran convivir con las historias de esos personajes. De esa manera, el espectáculo logró mantener una identidad común incluso cuando cambiaba por completo de género, clima y registro.

La propuesta también tuvo lugar para la moda. Uno de los segmentos incluyó un desfile inclusivo en el que participó Verónica Lozano. La pasarela amplió el lenguaje del espectáculo y sumó una dimensión vinculada con la diversidad y la representación.

Del refugio emocional a una obra colectiva

Para entender la dimensión de Quimera hay que volver a su origen. María contó que, durante el proceso creativo del disco, atravesaba un momento en el que no quería exponer su tristeza ni mostrar una vulnerabilidad que todavía le resultaba difícil de procesar. Los personajes aparecieron entonces como una forma de tomar distancia de sus propias emociones. Ella misma los definió como un escudo.

Esa decisión terminó convirtiéndose en una de las búsquedas más interesantes de su carrera. Lo que comenzó como una herramienta para poder componer sin enfrentarse directamente con el dolor se transformó en un proyecto que cruza música, narrativa, videoclips y performance. En vivo, esa construcción adquiere otra dimensión porque el público puede entrar en cada uno de esos mundos y reconocer las diferencias entre las identidades que María imaginó.

El formato 360° acompaña esa intención. La artista ya había llevado esta propuesta a una escala multitudinaria en el estadio de River Plate, donde realizó dos funciones agotadas y convocó a más de 170 mil personas. En el Movistar Arena, la disposición central del escenario permitió una relación distinta con los espectadores y reforzó la sensación de estar dentro de una historia que se desarrolla en todas las direcciones.

La cantante desplegó sus cuatro alter egos en una puesta que combinó música, danza y actuación.

La convocatoria también habla del momento que atraviesa la cantante. Con nueve funciones agotadas y una nueva presentación anunciada para el 7 de febrero de 2027, Quimera Tour se convirtió en uno de los proyectos musicales más ambiciosos de su carrera. La gira, además, ya recorrió distintos países de Latinoamérica y Europa, con presentaciones que trasladaron ese universo conceptual a otros escenarios.

La despedida de Quimera y el comienzo de Lure

Después de recorrer las cuatro identidades, llegó el momento de volver a María. Sin las caracterizaciones que habían dominado buena parte del espectáculo, la cantante apareció vestida de blanco y dejó atrás a sus alter egos. El cambio no fue solamente estético: representó el regreso a su propia identidad después de haber explorado distintas versiones de sí misma.

Una voz en off acompañó ese tramo con un mensaje de despedida. María recordó el camino que había recorrido junto a sus seguidores y explicó que Quimera siempre iba a formar parte de ella, aunque crecer también significara animarse a cambiar. La idea atravesó el cierre del show: no se trataba de negar lo vivido, sino de reconocerlo como parte de una transformación.

Tras recorrer las distintas identidades de Quimera, la cantante cerró el espectáculo con una mirada puesta en lo que viene.

Entonces llegó Lure, su nueva etapa musical. La presentación de Tú sin yo permitió escuchar por primera vez en vivo el tema y funcionó como una declaración de lo que viene. Después de construir un universo alrededor de cuatro personajes, María volvió a presentarse desde su propia voz para abrir otro capítulo de su carrera.

Durante dos horas y media, el Movistar Arena fue el escenario de esa transformación. La chica de Quilmes que alguna vez necesitó inventar otras voces para contar su historia encontró en ellas una nueva forma de expresarse. Y cuando las luces se apagaron, detrás de Shanina, Maite, Gladys y Jojo volvió a estar María Becerra, lista para empezar de nuevo.