Córdoba: FdT avisó que tendrá lista propia de candidatos en 2023

No fue de la partida sin embargo el intendente de Villa María, Martín Gill, quien sugestivamente ayer se mostró con Schiaretti en la ciudad que comanda, en la inauguración de una escuela ProA.

Tras ese acto, y consultado sobre el cónclave del lunes, Gill se mostró a favor de “mantener el diálogo con todos los sectores de la provincia, piensen o no como uno, para poder construir mayorías”. Y confirmó que “en los próximos días” se reunirá con otros jefes comunales de su espacio para evaluar el escenario electoral, motivo por el cual no asistió al encuentro. “Es necesario analizar la realidad y la expectativa de presentar un proyecto con capacidad de transformar la vida de los cordobeses”, argumentó.

Desde cercanías de Gill aseguraron ayer a este diario, en esa línea, que esa ausencia “ no significa un alejamiento ni un corte de diálogo con los principales actores del frente en Córdoba”. Y que “el diálogo continuará tras la reunión con el grupo de 100 intendentes”.

Gill retomó la conducción de la intendencia tras su renuncia a fin de 2021 como secretario de Obras Públicas de Alberto Fernández. Ese año encabezó la ristra de postulantes a diputados nacionales del FdT, en una compulsa en la que el espacio quedó tercero, detrás de JxC y de la schiarettista Hacemos por Córdoba.

La embestida ahora del FdT con el blindaje de listas propias -que parte en los hechos el voto peronista, un escenario que potencia las chances de JxC- viene a confirmar una lucha electoral desde una vereda diferente a la del peronismo no kirchnerista de HxC. Y sin “gestos” a priori como el que en 2019 derivó en la no presentación de un candidato a gobernador, en la práctica para no erosionar las chances de Schiaretti frente a la oferta -estallada entre Mario Negri y Ramón Mestre- de Cambiemos.

p18-b_opt.jpeg contrastes. El Frente de Todos cordobés, con la confirmación el lunes de que llevarán “listas propias” de candidatos a los comicios locales. No estuvo Martín Gill, quien se mostró ayer con Juan Schiaretti en Villa María.

Resta sin embargo ver aún los pasos que encarará Gill y su impacto en el escenario peronista, en una provincia con un electorado adverso al kirchnerismo.

“No hay la más mínima chance de acuerdo entre el kirchnerismo y el peronismo de Córdoba, con el kirchnerismo no se negocia, y las movidas que haga algún dirigente, de un lado o de otro, son expresiones individuales”, dijeron ayer desde filas del oficialismo provincial a Ámbito. Y resaltaron que “el dato más significativo” de la reunión del FdT es que “no estuvo Gill”, a quien no “imaginan” como un potencial candidato de HxC pero a quien le asignan “militancia y votos” en la provincia.

Por lo pronto, del cónclave del FdT brotó un documento, con una arenga en pos de “un proyecto peronista y progresista para Córdoba”. Allí llamaron a “trabajar por una Córdoba con prioridades en la justicia social, el desarrollo local de todos los municipios y el fortalecimiento de la democracia”.

“La provincia posee las tasas de desempleo y pobreza más alta del país”, dijeron con foco en Schiaretti, un peronista duramente crítico del kirchnerismo que ensaya un armado transversal nacional y alienta para su sucesión al intendente capitalino, Martín Llaryora.

“Schiaretti acompañó en 2019 la campaña por la reelección del candidato de la derecha, Mauricio Macri, y sigue en la misma senda”, dijeron. Y afirmaron que “el gobierno del presidente Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner está presente en cada una de las localidades de Córdoba”.