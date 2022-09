Cosecha 22/23, otra vez en manos del clima

…que, mientras siguen las discusiones sobre la adopción del dólar-soja (de $200), la medida ya cumplió el objetivo de venta y de recaudación que tenía el Gobierno, 10 días antes de la fecha fijada. El problema, sin embargo, se dio con el cambio de reglas que impuso el Banco Central (para limitar la operatoria en dólares de las empresas que utilizaron el dólar-soja), que acrecentó el malestar que ya había con la entidad financiera, por otras restricciones previas para los productores, como el acceso a créditos oficiales si todavía tenían soja para vender, u otras medidas de igual tenor que, seguramente, vuelven a pesar mal justo en el momento de las decisiones más cruciales sobre la producción de la campaña 22/23 en la que, justamente la soja podría recuperar parte del terreno perdido en la última década (unas 5 millones de hectáreas) por las limitaciones que está registrando el maíz debido a la falta de humedad en los suelos, y al comparativamente alto costo de producción. Así, al menos, se escuchaba en los corrillos de la reunión de AcSoja en la Bolsa de Rosario, donde se “desmenuzó” el cultivo y sus posibilidades. “La cadena está trabajando por debajo de su potencial. Un 30% por debajo del récord de cosecha, y con la capacidad industrial al 50%”, determinó Luis Zubizarreta, el titular de AcSoja, en la apertura de la jornada, en la que también definió el objetivo de “70 millones de toneladas (de producción) para que todos ganen”, dijo, vs los menos de 45 millones que se cosecharon en la última campaña. Eso fue antes de pedir el cambio “perentorio” del aumento de los intereses para la cadena; y de la discriminación que sufre el sector, afirmación que muchos entendieron se refería a las últimas medidas del Banco Central. El pedido, hecho ante el titular de Agricultura, el entrerriano, Juan Jose Bahillo, no mereció ninguna respuesta oficial, aunque el funcionario , que reconoció que la última campaña no llega los 45 millones de tn (el récord fue de 60 millones de tn), hizo una meticulosa descripción de la producción de soja local y de quienes lo producen, así como de los mas de U$S 10.000 millones que “entierran” anualmente los productores, solo para el cultivo de esta oleaginosa, tema que la mayoría de los presentes conoce muy bien y, en todo caso, no es lo que más les urge en esta instancia.