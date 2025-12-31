25 fotos de 2025: el retrato del vértigo de un año argentino

Un resumen en imágenes de los momentos sociales y políticos claves de la Argentina, en el ojo del jefe de Fotografía de Ámbito, Mariano Fuchila.

Javier Milei canta en el escenario del Movistar Arena, en una presentación frente a la militancia libertaria.

No por reiterado deja de ser cierto: los años en la Argentina tienen una densidad especial . Son los resúmenes anuales lo que permiten tomar conciencia de que, por ejemplo, en 2025 murió el Papa Francisco, la estafa $LIBRA y el recambio de cinco ministros. También hubo recurrencias: cada miércoles tuvo una convocatoria de jubilados en el Congreso y la figura de Javier Milei -que inició el 2025 participando de la asunción de Donald Trump - siguió absorbiendo casi la totalidad de la atención política, en simultáneo a la condena de la expresidenta Cristina Kirchner y a dos triunfos provinciales de la oposición.

Ese es uno de los motivos por el cual existe el fotoperiodismo: para atrapar y exaltar los instantes predestinados a quedar tapados por la acumulación de acontecimientos e imágenes de redes sociales . Así lo entiende Mariano Fuchila , reportero gráfico de Ámbito desde el 2009 y actual jefe de Fotografía, que además de seguir de cerca los momentos más emblemáticos del año remarcó lo particular que fue este 2025 para los que ejercen su oficio: “ El ejercicio del fotoperiodismo hoy también implica exponerse a situaciones límite , aun estando claramente identificados como prensa”.

Aún circunscripto en la ciudad de Buenos Aires, a lo largo de estos doce meses el lente de Fuchila capturó la solidaridad, el talento, el delirio, el instinto colectivo y, principalmente, el conflicto constitutivo que continúa movilizando el pulso de nuestra identidad.

Pese a los protocolos y las internas, las calles -y cada vez más los teatros- continúan estableciéndose como espacios de reunión de las identidades políticas. “ Cada una propone una relación diferente entre el individuo, el colectivo y el espacio público, y eso se vuelve muy evidente en las fotos”, planteó Fuchila.

Mauricio Macri asiste a votar en las legislativas porteñas del 18 mayo del 2025. La derrota del PRO en su principal distrito electoral alteró su proyección política.

Julián Álvarez celebra el primer gol contra Brasil, en la goleada 4 a 1 por las Eliminatorias al Mundial 2026.

Para defender la adquisición de los aviones F-16, Luis Petri mostró un modelo a escala durante una presentación en el Congreso.

El 7 de marzo, un temporal histórico azotó la ciudad de Bahía Blanca. Una parroquia en el barrio porteño de Caballito reunió donaciones para enviar en trenes solidarios.

En tanto que sobre los eventos vinculados al catolicismo, Fuchila consideró que “ tienen otro ritmo: más silencioso, más ritual . La imagen se apoya en gestos, símbolos, miradas y en una temporalidad distinta, casi contemplativa”. Este año, cubrió uno de los eventos que más trascendió en todo el mundo pero que involucró particularmente a los argentinos: el duelo por el fallecimiento del Papa Francisco.

El 18 de junio, militantes organizados y seguidores sueltos se movilizaron a Plaza de Mayo para rechazar la condena a Cristina Fernández de Kirchner.

Una multitud de militantes aguardó el fallo de la Corte Suprema, que terminó por condenar a Cristina Fernández de Kirchner.

El Presidente celebra el triunfo libertario en las elecciones legislativas nacionales junto a sus laderos, Karina Milei y Santiago Caputo.

Unas 15.000 personas presenciaron el show musical de Javier Milei. Uno de los guitarristas fue el actual senador Joaquín Benegas Lynch, mientras que en la batería estuvo su hermano y diputado "Bertie".

B Misa Muerte Papa Francisco La muerte del Papa Francisco, el 21 de abril del 2025, conmovió a la comunidad católica global. Mariano Fuchila

B Misa Muerte Papa Francisco Victoria Villarruel Distanciada de Javier Milei, Victoria Villarruel construyó su propia agenda y participó de la misa de despedida al Papa Francisco, en la catedral porteña. Mariano Fuchila

B Misa Muerte Papa Francisco Llanto Emoción en el rostro de un fiel que asistió a la misa en homenaje al Papa Francisco, en la catedral de la ciudad de Buenos Aires. Mariano Fuchila

Sin embargo, los encuentros colectivos que más marcaron la agenda política semanal fueron los reclamos por aumentos de los haberes jubilatorios cada miércoles, en las inmediaciones del Congreso. “Las marchas de jubilados son, quizá, las más contundentes desde lo humano. Ahí la imagen suele hablar por sí sola, sin necesidad de espectacularidad”, dijo Fuchila.

B Marcha Jubilados Congreso Un grupo de jubilados reclama con la atenta mirada de la Policía Federal, en las inmediaciones del Congreso nacional. Mariano Fuchila

Marcha Jubilados Congreso Efectivos de la Policía Federal arremeten contra los jubilados que se manifiestan en las inmediaciones del Congreso. Mariano Fuchila

El Congreso fue otro de los escenarios de concentración política del año. El nivel de disputa no repercutió en cantidad de leyes (sólo 11, la menor producción de la última época) y menos aún en implementaciones, dado que todos los regímenes distributivos terminaron siendo vetados por el Presidente de la Nación. Pese a eso, el nivel de tensión que provocaron sus discusiones y los protagonistas que atravesaron sus pasillos la convirtieron en un espacio fundamental para entender este 2025 en la Argentina.

C Pelea Congreso Diputados La peronista Paula Penacca discute con la libertaria Juliana Santillán, en una sesión de la Cámara de Diputados. Mariano Fuchila

C Nicolás Massot Miguel Pichetto Rosca Oscar Agost Carreño, Nicolás Massot y Miguel Pichetto hablan durante una sesión en Diputados. Los bloques de centro construyeron, junto al peronismo y a la izquierda, una mayoría opositora que avanzó con proyectos propios en el Congreso. Mariano Fuchila

Sobre el trabajo en estos espacios, Fuchila recordó que “hubo restricciones más sutiles: zonas vedadas, indicaciones informales sobre dónde pararse, tiempos acotados, o la decisión de mostrar solo ciertas escenas. Todo eso construye un marco que condiciona la narrativa visual y obliga a estar aún más atento para contar lo que pasa más allá de lo que se quiere mostrar".

C Guillermo Francos Bartolomé Abdala El jefe de Gabinete Guillermo Francos le indica, ofuscado por una pregunta de una legisladora peronista, al senador Bartolomé Abdala que se retira de su defensa de gestión. Mariano Fuchila

C José Luis Espert Diputados Protagonista del bloque libertario y referente económico legislativo del oficialismo, José Luis Espert renunció a su banca y bajó su candidatura envuelto en una denuncia de corrupción narco. Mariano Fuchila

El nombre clave de la política nacional volvió a ser el presidente Javier Milei, quien continúa teniendo el control -casi sin interrupciones- de la agenda de discusiones. Mariano Fuchila no dudó: “Es una figura altamente fotogénica. Gesticula mucho, expresa corporalmente sus ideas y emociones. Cuando está enojado, eufórico o desafiante, su cuerpo acompaña el discurso. Eso, para la cámara, es muy significativo y vuelve sus apariciones particularmente intensas desde lo visual”.

D Javier Milei Cumbre Mercosur Javier Milei se diferencia del saludo de sus colegas presidentes, en una reunión de la cumbre del Mercosur. Mariano Fuchila

D Javier Milei Gabinete Sesiones Ordinarias Milei pasa entre los ministros de su gestión, tras dar su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Mariano Fuchila

D Javier Milei Elecciones Boleta Única Papel Milei vota en el estreno de la Boleta Única de Papel, sancionada durante su gestión. Mariano Fuchila

La radicalización del protocolo antipiquetes fue otra de las novedades del año, cuyo principal foco de despliegue fueron las movilizaciones de jubilados cada miércoles. La medida provocó resonancias políticas y judiciales hasta el último día de 2025, dado que una medida judicial declaró su nulidad.

E Protocolo Antipiquetes Marcha Congreso Un cordón de efectivos policiales custodia el Congreso, en simultáneo a la puesta de sol. Mariano Fuchila

E Protocolo Antipiquetes Represión Policía Federal Efectivos de la Policía de la Ciudad recogen la vaina del disparo que acaban de ejecutar, durante la represión a la movilización el 12 de marzo. Mariano Fuchila

Bonus track: el caso de Pablo Grillo

El fotoperiodista Pablo Grillo, de 35 años, recibió un impacto de granada de gas lacrimógeno sobre la cabeza durante la manifestación a las inmediaciones del Congreso, el pasado 12 de marzo. Su estado de salud y la situación judicial del gendarme Héctor Guerrero, actualmente procesado, recibe la atención diaria de la comunidad de fotoperiodistas. “Aún estando acostumbrado a cubrir conflictos sociales, hay momentos que conmueven igual”, aseguró Mariano Fuchila.