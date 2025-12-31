No por reiterado deja de ser cierto: los años en la Argentina tienen una densidad especial. Son los resúmenes anuales lo que permiten tomar conciencia de que, por ejemplo, en 2025 murió el Papa Francisco, la estafa $LIBRA y el recambio de cinco ministros. También hubo recurrencias: cada miércoles tuvo una convocatoria de jubilados en el Congreso y la figura de Javier Milei -que inició el 2025 participando de la asunción de Donald Trump- siguió absorbiendo casi la totalidad de la atención política, en simultáneo a la condena de la expresidenta Cristina Kirchner y a dos triunfos provinciales de la oposición.
25 fotos de 2025: el retrato del vértigo de un año argentino
Un resumen en imágenes de los momentos sociales y políticos claves de la Argentina, en el ojo del jefe de Fotografía de Ámbito, Mariano Fuchila.
Ese es uno de los motivos por el cual existe el fotoperiodismo: para atrapar y exaltar los instantes predestinados a quedar tapados por la acumulación de acontecimientos e imágenes de redes sociales. Así lo entiende Mariano Fuchila, reportero gráfico de Ámbito desde el 2009 y actual jefe de Fotografía, que además de seguir de cerca los momentos más emblemáticos del año remarcó lo particular que fue este 2025 para los que ejercen su oficio: “El ejercicio del fotoperiodismo hoy también implica exponerse a situaciones límite, aun estando claramente identificados como prensa”.
Aún circunscripto en la ciudad de Buenos Aires, a lo largo de estos doce meses el lente de Fuchila capturó la solidaridad, el talento, el delirio, el instinto colectivo y, principalmente, el conflicto constitutivo que continúa movilizando el pulso de nuestra identidad.
Pese a los protocolos y las internas, las calles -y cada vez más los teatros- continúan estableciéndose como espacios de reunión de las identidades políticas. “Cada una propone una relación diferente entre el individuo, el colectivo y el espacio público, y eso se vuelve muy evidente en las fotos”, planteó Fuchila.
En tanto que sobre los eventos vinculados al catolicismo, Fuchila consideró que “tienen otro ritmo: más silencioso, más ritual. La imagen se apoya en gestos, símbolos, miradas y en una temporalidad distinta, casi contemplativa”. Este año, cubrió uno de los eventos que más trascendió en todo el mundo pero que involucró particularmente a los argentinos: el duelo por el fallecimiento del Papa Francisco.
Sin embargo, los encuentros colectivos que más marcaron la agenda política semanal fueron los reclamos por aumentos de los haberes jubilatorios cada miércoles, en las inmediaciones del Congreso. “Las marchas de jubilados son, quizá, las más contundentes desde lo humano. Ahí la imagen suele hablar por sí sola, sin necesidad de espectacularidad”, dijo Fuchila.
El Congreso fue otro de los escenarios de concentración política del año. El nivel de disputa no repercutió en cantidad de leyes (sólo 11, la menor producción de la última época) y menos aún en implementaciones, dado que todos los regímenes distributivos terminaron siendo vetados por el Presidente de la Nación. Pese a eso, el nivel de tensión que provocaron sus discusiones y los protagonistas que atravesaron sus pasillos la convirtieron en un espacio fundamental para entender este 2025 en la Argentina.
Sobre el trabajo en estos espacios, Fuchila recordó que “hubo restricciones más sutiles: zonas vedadas, indicaciones informales sobre dónde pararse, tiempos acotados, o la decisión de mostrar solo ciertas escenas. Todo eso construye un marco que condiciona la narrativa visual y obliga a estar aún más atento para contar lo que pasa más allá de lo que se quiere mostrar".
El nombre clave de la política nacional volvió a ser el presidente Javier Milei, quien continúa teniendo el control -casi sin interrupciones- de la agenda de discusiones. Mariano Fuchila no dudó: “Es una figura altamente fotogénica. Gesticula mucho, expresa corporalmente sus ideas y emociones. Cuando está enojado, eufórico o desafiante, su cuerpo acompaña el discurso. Eso, para la cámara, es muy significativo y vuelve sus apariciones particularmente intensas desde lo visual”.
La radicalización del protocolo antipiquetes fue otra de las novedades del año, cuyo principal foco de despliegue fueron las movilizaciones de jubilados cada miércoles. La medida provocó resonancias políticas y judiciales hasta el último día de 2025, dado que una medida judicial declaró su nulidad.
Bonus track: el caso de Pablo Grillo
El fotoperiodista Pablo Grillo, de 35 años, recibió un impacto de granada de gas lacrimógeno sobre la cabeza durante la manifestación a las inmediaciones del Congreso, el pasado 12 de marzo. Su estado de salud y la situación judicial del gendarme Héctor Guerrero, actualmente procesado, recibe la atención diaria de la comunidad de fotoperiodistas. “Aún estando acostumbrado a cubrir conflictos sociales, hay momentos que conmueven igual”, aseguró Mariano Fuchila.
