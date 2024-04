A 45 años del día que Diego Maradona cumplió su sueño: conocer a Pelé

El dato curioso es que ambos podían los lunes, pero cada vez que avisaba Pelé que podía, a Diego se le complicaba.

Después Maradona confesaría que la dilatación de la reunión se debió a que los lunes se los dedicaba a Claudia Villafañe, en aquél entonces su novia y posterior esposa.

La semana anterior al encuentro entre ambos hubo un partido a beneficio en Rio, que jugó Pelé. Él se había retirado dos años antes en Estados Unidos y volvió a jugar en ese partido con Zico, para el Flamengo, contra el Mineiro. Era el momento, y entonces según relató Blanco: “lo apreté a Diego y le dije: ‘Vamos ahora o no vamos más”. Y fuimos”,

A escondidas

Maradona venía de jugar un Huracán-Argentinos Juniors. Tras el partido, Blanco se lo llevó en un auto al aeropuerto de Ezeiza y emprendieron viaje a Río de Janeiro junto al fotógrafo Ricardo Alfieri (padre) –amigo de Pelé- su padre “Chitoro” y su mánager de entonces, el fallecido Jorge Cyterszpiler.

“¡Nadie sabía nada! ¡Ni siquiera Próspero Consoli, el presidente de Argentinos!”, comentó en una oportunidad Guillermo Blanco.

Todos se instalaron en el Hotel Palace, en Copacabana. Los periodistas en una habitación doble y Maradona y los suyos en una triple, mientras que el brasileño, mientras tanto, los esperó en la mansión del multimillonario Alfredo Saad, donde se hospedaba cuando viajaba a Río de Janeiro.

“Las manos unidas son el resumen de todo. Pelé ha dejado la guitarra y en este momento le está dando consejos a Diego. Ambos se toman de las manos. Temblorosas y emocionadas las de Diego; serenas y apacibles las de Pelé. Veo los ojos de don Maradona que asienten y lloran mientras el rey se despoja de su corona de dólares y se muestra tan humilde y sincero como pocas veces puede parecer. ¿Cuánto hará que este hombre no le puede sacar una propina al día para reír, cantar, relajarse, hablar de lo que se le dé la gana? Siempre viajes (dentro de una hora tomará un avión para Santos), siempre firma de documentos comerciales, audiencias por divorcio, compras, ventas, films, grabaciones, reportajes, ir, venir; nunca estar. Por eso este amigo moreno que lo observa atónito asegurará después que nunca lo vio así, tan abierto y espontáneo, tan dado y contento, tan Edson Arantes do Nascimento como sabrá Dios cuántos años luz hará…Por eso esas manos unidas son el resumen de todo”.

El comienzo de la nota que el periodista Guillermo Blanco escribió hace cuatro décadas y media en El Gráfico relatando el histórico encuentro entre Diego Armando Maradona y Pelé, es pura poesía y relata en detalle el sueño cumplido del “Pelusa”.

'O Rei' aconsejó a su heredero en el trono del fútbol y le dijo que "nunca" hiciera caso "cuando te digan que sos el mejor", ya que "el día que te sientas el mejor dejarás de serlo”.

DIEGO.jpg Diego Maadona y Pelé se volvieron a reencontrar en 2008 en la "Noche del 10". Hubo una charla futbolera amena, risas, abrazos e intercambios de camisetas firmadas de las selecciones de Aergentina y Brasil. X

Consejos

También Pelé le aconsejó que acepte los aplausos pero no viva de ellos.”Yo a los dieciocho años fui silbado muchas veces. La hinchada cuando uno juega tres partidos mal ya te grita, deja de quererte” le dijo O’ Rey.

“Quiero decirte algo con respecto a los contratos” , prosiguió Pelé. “Cada jugador tiene su problema propio. Es una cuestión muy personal, pero siempre tené en cuenta que debes luchar por lo que realmente vales. Hacete respetar siempre, nunca te regales; pero, eso sí, cuando firmes tu contrato después no protestes ni pidas más. La firma es como una palabra”.

“Con respecto a la venta al exterior de la cual se habla en la Argentina, tenés que decidirlo después de haberlo analizado muy bien. Vos me decís que tenés ocho hermanos, tu madre y tu padre. A la hora de la decisión poné eso en la balanza. Los dirigentes de los clubes pasan cada dos o tres años. Vos tenés que pensar en tu familia, porque hay muchas bocas para dar de comer”, le recomendó Pelé.

Casi en el final, el brasileño le dijo “El físico es tu herramienta de trabajo. Por lo que puedo ver, tenés muy buen físico. Cuídalo. En la vida hay tiempo para todo, incluso siendo jugador. Hay tiempo para salir, para tomar una copa, fumar un cigarrillo, acostarse tarde, comer una comida que a uno le guste. Pero hazlo con equilibrio. Haz siempre lo que no dañe a tu físico porque si no se acaba todo. ¿Te gustaría ir a jugar a Estados Unidos? No, es un chiste para que te rías. Aún eres muy joven. Tenés mucho por dar aún. Allá hay muy buen dinero. Pagan por doce meses y sólo jugás cinco. Pero espera, espera, hay mucho tiempo por delante...”

Pelé le regaló su reloj, una camiseta de Brasil, le firmó un balón y le obsequió con la medalla que le habían dado en su despedida en el Cosmos de Nueva York, aunque la relación de amistad que vaticinaba el encuentro no fue tal con el paso de los años.

Sin embargo, pese a sus diferencias, en las últimas apariciones públicas de ambos se recondujo la amistad y en 2005, en “La Noche del Diez”, ciclo que condujo Diego, el ídolo brasileño aceptó su invitación de ir al programa que batió récords de audiencia.