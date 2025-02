A 47 años del debut más importante del fútbol argentino: el día que Diego Maradona jugó por primera vez con la Selección

Dos días antes del partido, César Luis Menotti le informó que formaría parte de la convocatoria . "Báñese y vaya para la concentración en Los Dos Chinos. Avísele a sus padres, pero no lo comente con nadie más", le dijo el entrenador. Aquella noticia era el sueño cumplido para un joven que, cuatro meses antes, había debutado en Primera División con Argentinos Juniors.

El encuentro frente al conjunto europeo se jugó en La Bombonera . Con el resultado 5 a 0 a favor de la albiceleste, el técnico decidió darle la oportunidad de ingresar al "Pelusa". "No quiero ponerlo nervioso, pero si las cosas van bien, lo meto en el segundo tiempo", le había anticipado el DT. A los 20 minutos de la segunda mitad, llegó el momento esperado. Con la camiseta número 19 en la espalda, entró a la cancha para vivir su primera experiencia con la Selección Mayor.

Las indicaciones del "Flaco" fueron claras: "Haga lo que sabe". En su primera acción, recibió un pase de Américo Gallego y dejó a René Houseman mano a mano con el arquero húngaro, quien evitó el sexto gol argentino. Más tarde, Sándor Zombori marcó el descuento y estableció el 5-1 definitivo. Cerca del final, el chico que soñaba con este momento tuvo su chance. Quedó frente al guardameta rival y remató de derecha, pero la pelota se fue por encima del travesaño.

Tiempo después, en el libro "Yo soy el Diego", recordó esa jornada con emoción: "Me temblaron las piernas y las manos. Era un ruido bárbaro: la tribuna gritaba, lo que me había dicho Menotti me sonaba en la cabeza. Lo digo honestamente, tenía un julepe bárbaro".

Diego Maradona.jpg

Los datos más destacados de Diego con la Selección argentina

El ícono argentino jugó 25 encuentros con la Sub-20, en los que convirtió 14 goles. En la Mayor, disputó 91 partidos y marcó 34 tantos. Más allá de los números, sus actuaciones más recordadas fueron en los Mundiales. Participó en cuatro ediciones: España 1982, México 1986, Italia 1990 y Estados Unidos 1994, acumulando 21 presentaciones y ocho anotaciones.

En cuanto a títulos, logró consagrarse en tres ocasiones con la Albiceleste. La más emblemática fue la Copa del Mundo de 1986, donde llevó al equipo a la gloria. Antes, había conseguido el Mundial Juvenil de 1979 en Japón y, años después, la Copa Artemio Franchi en 1993.

Además de su etapa como futbolista, tuvo un paso como director técnico del seleccionado argentino. Entre 2008 y 2010 dirigió 24 partidos, con 18 triunfos y seis derrotas. Su ciclo finalizó tras la eliminación en cuartos de final del Mundial de Sudáfrica 2010 ante Alemania.

A 47 años de su primer partido con la Selección, aquel adolescente que soñaba con jugar para su país sigue siendo recordado como una de las figuras más importantes del fútbol mundial.