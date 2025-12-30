Faustino Oro y Candela Francisco sorprendieron con una gran jornada debut en el Campeonato Mundial de ajedrez Blitz

Ambos deportistas debutaron el pasado lunes en la competición que se realiza en Doha. Mientras que el chico de 12 años sumó 7 puntos, la joven se logró colar en el top 10 del torneo.

Faustino Oro y Candela Francisco Guecamburu demostraron, el pasado lunes en Doha, que no sólo son el futuro del ajedrez argentino , sino también que ya son el presente. En la primera jornada del Campeonato Mundial de Blitz , ambos deportistas tuvieron una gran jornada frente a las máximas figuras del ajedrez internacional.

El torneo se lleva a cabo en la Universidad de Qatar. Este martes se reanudaron las competencias, desde las 8 hora argentina, que se disputan con ritmo de juego de 3 minutos más un adicional de 2 segundos por movimiento para cada jugador . Los premios de los Mundiales Blitz serán de 350.000 euros, incluyendo 70 mil para el campeón del Abierto, y de 155.000 euros, con 40 mil para la campeona, en la rama femenina.

El argentino de 12 años tuvo un arranque destacado en la competencia al imponerse al estadounidense Levon Aronian , séptimo del ranking mundial de Blitz, en una partida de 63 jugadas. Ese triunfo marcó el inicio de una extensa jornada de 13 partidas, en la que también logró vencer a Leinier Domínguez (Estados Unidos), Daniel Dardha (Bélgica), Eduardo Iturrizaga (España), Salem Saleh (Emiratos Árabes Unidos) y Jaime Santos (España). Además, firmó tablas frente al ucraniano Vasyl Ivanchuk y al islandés Vignir Vatnar Stefansson.

El balance del día se completó con derrotas ante Jules Moussard (Francia), Fabiano Caruana (Estados Unidos), Pranav Venkatesh (India), Rudik Makarian (Georgia) y Sam Sevian (Estados Unidos). Más allá de esos resultados, el dato central es que Faustino Oro se midió con 13 grandes maestros , una categoría superior a la del joven surgido en el barrio porteño de San Cristóbal. Esa exigente performance le permitió sumar 29 puntos para su ranking Blitz, que ahora se ubica en 2503 unidades.

Tras la primera jornada, el Campeonato Mundial es encabezado por Arjun Erigaisi (India), Maxime Vachier-Lagrave (Francia) y Caruana, todos con 10 puntos. Oro cerró el día en el puesto 88°, entre más de 250 participantes, con 7 puntos, un rendimiento claramente superior al que indicaba su preclasificación inicial, que lo ubicaba en el lugar 132°.

Otro foco de atención fue la posición del noruego Magnus Carlsen, máximo referente histórico de la modalidad Blitz, que quedó 11° con 9 puntos. El campeón mundial de Rápidas protagonizó además una escena poco habitual en su partida frente a Erigaisi: al resbalarse la reina de su mano y caer al piso, perdió por tiempo y reaccionó con un golpe sobre la mesa de juego, en una imagen que rápidamente recorrió el torneo.

El desempeño Candela Francisco en la primera jornada del Mundial Blitz de Ajedrez

En el torneo femenino, la sorpresa fue Candela Francisco Guecamburu, quien protagonizó una jornada histórica para el ajedrez argentino al meterse entre las diez mejores del mundo tras el primer día de competencia.

La jugadora de Pilar, de apenas 19 años, cerró la jornada con 7 puntos sobre 10 posibles, producto de siete triunfos, lo que le permitió ubicarse en la décima posición entre un total de 140 ajedrecistas de elite. Uno de los hitos de su actuación fue la victoria en la novena ronda frente a Lei Tingjie, actual número 3 del ranking mundial de Blitz.

Ese rendimiento le valió además el segundo mejor registro por performance del certamen, con un Elo de 2551, y una ganancia de 37 puntos en el ranking Blitz. Preclasificada en el puesto 37°, Candela superó con amplitud las previsiones iniciales y logró imponerse a tres rivales con mayor Elo y recorrido internacional.

A lo largo del día, la argentina venció a la gran maestra china Xueyi Li, a la georgiana Anastasia Kirtadze, a la polaca Liwia Jarocka, a la gran maestra rusa Yana Zhapova, a la rusa Leya Garifullina, a la armenia Elina Danielian y a Lei Tingjie. Sus únicas derrotas fueron ante la neerlandesa Eline Roebers, la uzbeca Umida Omonova y la rusa Kateryna Lagno. La combinación de resultados consolidó una de las mejores actuaciones argentinas en la historia reciente de los Mundiales femeninos.