Se sortearon los playoffs de la Champions League: así quedaron los cruces de 16avos

El sorteo para determinar los emparejamientos se realizó este viernes con los conjuntos que terminaron entre el 9° y el 24° lugar.

Esta mañana se llevó a cabo el sorteo de los playoffs de la Champions League 2025/26 en Budapest, ciudad que albergará la gran final del torneo el 30 de mayo.

Los 16 equipos que finalizaron entre el 9° y el 24° puesto de la tabla conocieron a su rival de los 16vos de final.

El azar dejó cruces de alto impacto en el camino hacia los octavos de final. Entre los emparejamientos más destacados aparecen Benfica vs. Real Madrid y Borussia Dortmund vs. Atalanta, además del atractivo duelo entre Brujas y Atlético de Madrid.

Por segundo año, la "Orejona" tendrá una fase de playoffs previa a los octavos de final donde los equipos que finalizaron entre el noveno y el vigesimocuarto lugar de la tabla general buscarán avanzar de ronda.

Así serán los playoffs de la Champions League 2026: los cruces Benfica vs. Real Madrid

Bodo Glimt vs. Inter

Mónaco vs. PSG

Qarabag vs. Newcastle

Galatasaray vs. Juventus

Brujas vs. Atlético de Madrid

Borussia Dortmund vs. Atalanta

Olympiacos vs. Bayer Leverkusen