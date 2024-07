Abuso en Boca: Cascini y Chanchi Riquelme declararán por posible falso testimonio de Bermúdez y Delgado

El ex entrenador del equipo femenino y ex jugador de Boca Juniors fue condenado dos meses atrás a un año de prisión condicional por abuso sexual contra Florencia Marcó , quien al momento del hecho trabajaba como jefa del departamento de Prensa y Difusión del club, pero ahora se encuentra de licencia.

"La damnificada fue contundente en la forma que comunicó a Delgado y Bermúdez la existencia del hecho. Además, declaró bajo juramento que tenía los chats y los audios, l os que, si bien no fueron incorporados en la audiencia , serán materia de análisis en la causa que se instruya" , había señalado el juez Sergio Paduczack al respecto.

delgado y bermudez.jpg Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado están acusados de falso testimonio.

Por esta causa ya han declarado dos empleadas administrativas del fútbol femenino de Boca, que fueron acompañadas por un abogado del club, y ahora será el turno de los miembros del Consejo, que si bien no están imputados, deberán contar bajo juramento qué sabían Bermúdez y Delgado del hecho.

Si bien por el momento califican como testigos, según lo que digan también podría cambiar su calificación si en la fiscalía tres del fuero criminal y correccional que lleva la causa entienden que con sus dichos intentan encubrir o favorecer a Bermúdez y Delgado.

Uno de los grandes contrapuntos contra los ex jugadores del xeneize es que Marcó aseguró que había hablado con ellos al respecto mucho antes de iniciar la demanda, pero ante el Tribunal Oral, el Patrón y el Chelo afirmaron que jamás tuvieron noticia de la situación que estaba viviendo.

Sin embargo, esto no parece del todo coherente, dado que se había abierto un expediente en el departamento de género del club. Sumado a eso, la periodista entregó al fiscal chats con Bermúdez en los que le hacía saber el infierno que estaba viviendo. Si bien esas comunicaciones telefónicas no fueron incorporadas al juicio, ahora sí pueden ser utilizadas en contra de ambos ex jugadores.