Una obra de teatro musical que desconfía de las relaciones "para siempre", con el sello de Diego Vila y Betty Gambartes

“No me quieras tanto”, que se presenta los domingos en El Picadero con actuaciones de Josefina Scaglione y Santiago Otero Ramos. Cuenta con un trío de músicos en vivo y es un diálogo amoroso construido a partir de una selección de canciones de amor y desamor.

Josefina Scaglione y Santiago Otero Ramos en "No me quieras tanto", que se presenta los domingos en El Picadero.

“En las relaciones y el amor, ese temor a equivocarnos, a no elegir bien, nos provoca una sensación de insatisfacción”, dice Betty Gambartes , autora junto a Diego Vila de “No me quieras tanto”, que se presenta en El Picadero los domingos a las 18 y lunes a las 20.

Protagonizada por Josefina Scaglione y Santiago Otero Ramos, cuenta con un trío de músicos en vivo ( Vila en piano, Fabian Fazio en vientos y Mariana Atamas en violin) y es un diálogo amoroso construido a partir de una selección de canciones de amor y desamor. La obra reflexiona sobre los vínculos contemporáneos y el llamado “amor líquido”. Conversamos con Gambartes.

Periodista: ¿Qué reflexión hacés sobre los vínculos contemporáneos y el llamado “amor líquido”, ¿cómo es ese amor? Dicen que es un amor que duda, que no logra elegir ni renunciar, que desconfía de las relaciones “para siempre” y se mueve entre el deseo de unión y el temor a perderse algo.

Betty Gambartes: Es como se nos presentan las relaciones hoy en día, donde prima el individualismo. Es el miedo a comprometerse porque uno puede estar perdiéndose algo mejor. Elegir es renunciar a otras oportunidades. En un mundo donde se nos abren tantas posibilidades, la necesidad de tener que elegir nos llena de miedo, ansiedad, incertidumbre y ante la duda podemos llegar a la parálisis.

P.: ¿Cómo es este recorrido por ese tipo de amor frágil y cambiante, que evita el compromiso y que siente pasado de moda el “hasta que la muerte nos separe” consciente de su fragilidad?

B.G.: Hay muchos estudios sobre este comportamiento. No sólo frente al amor o frente al hecho de elegir una pareja, se extiende a todas las situaciones de la vida. A mi me ha pasado algo tan banal como estar ante la góndola de los yogures, y frente a la gran variedad y a mi desconocimiento de cuál podría ser el mejor, comprar cualquiera. Y al llegar a la caja estaba segura de haberme equivocado.

P.: Pensar el amor en tiempos donde nada parece definitivo, lo único definitivo entonces es la muerte?

B.G.: No puedo pensar así. Eso lo sabemos pero no podemos vivir con una espada de Damocles, sabiendo que todo tiene un fin. Por lo contrario, creo en la ilusión, en el entusiasmo ante lo nuevo que se presenta y entregarse a esa aventura con fe. Carpe Diem. Es valorar lo que se tiene hoy, Ya sabemos que el mañana es incierto pero que eso no nos limite el disfrute del presente.

P.: ¿Cómo es hacer teatro hoy y cómo ves la cartelera teatral?

B.G.: Veo la cartelera teatral como pocas en el mundo. De una gran riqueza de propuestas. Llena de gente talentosa a quien le importa el ejercicio del teatro, y se lanza a compartir su pensamiento y sus ideas.