Con el Superclásico en el horizonte, la formación de Boca ante Barcelona por la Copa Libertadores + Seguir en









El entrenador de Boca planea poner lo mejor que tiene a disposición y su equipo de gala tanto este martes ante Barcelona de Ecuador, como el próximo domingo ante River en el Monumental.

Con el Superclásico en el horizonte, la formación de Boca ante Barcelona por la Copa Libertadores

Este martes por la noche, Boca jugará la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Su rival será Barcelona de Ecuador, en la Bombonera. La particularidad es que este será el partido previo al Superclásico.

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El DT del "Xeneize" no piensa en experimentos ni atajos: irá a fondo en ambos frentes, con lo mejor que tiene a disposición. El equipo ya rotó en el clásico ante Independiente del último sábado por el Torneo Apertura y no habrá más futbolistas cuidados, excepto Miguel Merentiel, quien arrastra una dolencia en el pubis.

Claudio Ubeda optaría por repetir la formación titular que plantó Chile para el debut copero, excepto por Leandro Brey. El DT apostaría por Agustín Marchesín, el arquero más experimentado, quien se recuperó de su lesión y ya atajó en el clásico ante Independiente.

El lunes será el último entrenamiento y por la tarde 28 jugadores quedarán concentrados. A los que fueron citados para jugar contra el "Rojo" el pasado sábado, se sumarán Leandro Paredes, Agustín Martegani, Kevin Zenón y Lucas Janson.

La formación de Boca vs. Barcelona de Ecuador En La Bombonera formarían: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ádam Bareiro.