AFA: el abogado Gregorio Dalbón aseguró que "la Asamblea se hace igual" y Tapia renovará su mandato

El letrado sostuvo que no es un fallo firme, por lo que no se podrá impedir que se realice la Asamblea General Ordinaria donde el "Chiqui" será reelegido.

A través de X (antes Twitter), el letrado aseguró que no se trata de un fallo firme, por lo que no se podrá impedir que se realice la Asamblea, donde además de la reelección del actual presidente de la AFA se plantearán algunas modificaciones en el estatuto y se hablará sobre la anulación de los descensos, para llegar a una Primera División con 30 equipos.

Dalbón marcó en sus redes: "Estimados al no ser fallo firme y tener alzada la Asamblea se hace y luego será la Cámara Civil la que decida con efecto de cosa juzgada. Por lo que el impacto de la noticia es fuerte, pero la realidad es otra . Cordial Saludo".

El abogado también citó un comunicado del Ministerio de Justicia que informaba el fallo contra Tapia, y remarcó: "No sean brutos. La decisión de IGJ no está firme. Hay alzada por lo que se hace la Asamblea y todos los efectos quedan a resolver por la Cámara Civil. Hay efecto suspensivo. Raro que Cúneo Libarona no se los haya avisado. Ya que la ley se presume conocida por todos".

No sean brutos.

La decisión de IGJ no está firme.

Hay alzada por lo que se hace la Asamblea y todos los efectos quedan a resolver por la Cámara Civil.

Hay efecto suspensivo. Raro que @m_cuneolibarona no se los haya avisado.

Ya que la ley se presume conocida por todos.

"Tal como informé la AFA puede hacer su asamblea, esto es legal e indiscutible. Será la justicia quien decida, cuando exista fallo firme y cosa juzgada, los alcances de las decisiones tomadas el 17 de octubre. Las noticias para ensuciar al Chiqui Tapia y a la institución son políticas. ESTO ES FÚTBOL", enfatizó en otro tuit el letrado.