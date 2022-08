La inédita sanción de la AFA al defensor de Agropecuario que lesionó a Zeballos

Habitualmente, cuando un futbolista es expulsado cumple la sanción en el torneo en el cual vio la tarjeta roja, pero Agropecuario quedó eliminado de la Copa Argentina al perder por 1 a 0, y dada la gravedad de la falta cumpliría la suspensión en la Primera Nacional, donde compite actualmente su equipo.

Sería una decisión inédita de la AFA, en medio de la polémica que generó el hecho, con graves consecuencias para Zeballos, quien estaría entre tres y seis meses sin jugar.

Leyendecker golpeó violentamente al atacante de Boca, en el partido por Copa Argentina, y se fue expulsado cuando apenas habían transcurrido ocho minutos de juego, lo que condicionó notoriamente a su equipo, además del repudio que generó su acción temeraria.

Más allá de lo sucedido, el defensor pidió disculpas públicamente: "No fue mi intención, voy firme a la pelota y justo me la puntea. no fue mi intención pegarle".