Agüero y un mal recuerdo de Sampaoli: "Este loco me deja afuera del Mundial"

"Para un jugador como yo, que llevo varios años en la Selección, me pareció muy extraño su manejo, más que nada por cómo fue la previa", comenzó relatando Agüero, quien obtuvo la Copa América en 2021.

"Nos teníamos que presentar el 22 de mayo y yo fui el 8 porque él me llamó y me dijo ´vení, tenés que ser el mejor 9 del Mundial, venite para acá (Argentina)´", contó el ex delantero del seleccionado, y agregó: "Yo le dije que me dé un tiempo para hablar con mi médico, porque como íbamos a ir a Barcelona y yo estaba ahí rehabilitándome pensaba en quedarme. Terminé yendo, fui uno de los primeros y me entrené como loco, pero después de eso hubo algo que no me gustó y esta vez lo voy a decir".

"No voy a decir el nombre de quien me lo dijo, pero me avisaron que si no entrenaba a la par del grupo, que ya estaba completo, no iba al Mundial. A partir de ahí todo me pareció muy raro, y arrancamos mal. Ni siquiera fue el entrenador quien me lo dijo, fue otra persona. Y si bien no pasó nada, en un momento dije 'este loco me va a dejar afuera del Mundial'", afirmó el máximo goleador extranjero de la Premier League.

Con lo que respecta a su actuación en el Mundial de Rusia 2018, Agüero aseguró que el cotejo ante Islandia en la primera jornada fue "de los mejores" suyos con la Selección argentina.

"El cariño de la gente hace que en la cancha te sientas más cómodo. Antes de ganar la Copa América, en los partidos era un silencio total. Hoy es un viva la pepa. Uno se cae y se cagan todos de risa".



"Me operé antes, hice todo para llegar perfecto, hice el gol en ese partido y terminé no jugando. Estaba muy bien y es la realidad, en condiciones plenas", afirmó un afilado Agüero.

"Creo que fue uno de los años que mejor me preparé, y cuando al segundo partido ya no jugué se me vino todo abajo, porque el entrenador te decía una cosa antes, y en el Mundial terminó haciendo otras cosas", finalizó el ex Independiente sobre la polémica conducción de Sampoli.

El presente de la Selección argentina según Agüero

En la antesala del sorteo del Mundial de Qatar 2022, Agüero, en Doha, palpitó lo que será la fase de grupos y aseguró que la Selección "siempre es candidata a pelear".

"Hay que ver los partidos y cruces, que son fundamentales, pero siempre Argentina es candidata a pelear el Mundial. A partir de cuartos o semis, te tenés que encontrar con los más grandes. Pero claramente no es lo mismo enfrentarte a países que no son tan complicados porque esos partidos le pueden dar confianza al equipo y, si vas avanzando, llegás con una confianza terrible", agregó el ex atacante.

Argentina, que estará en el bombo 1 como cabeza de serie, podría verse las caras en un hipotético duelo ante Alemania, que se encuentra en el bombo 2, por lo que el ex Barcelona fue claro: "Preferiría esquivarlos en la fase de grupos", remarcó.

"Si no está Alemania, mucho mejor. Pero si está, no pasa nada porque sabés que tenés que clasificar y, salir primero o segundo, te mete igual. Después, te los volverás a encontrar en la final", cerró.