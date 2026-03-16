Unión y Boca igualaron 1-1 en Santa Fe y estiraron sus rachas sin derrotas

El Tatengue y el Xeneize no se sacaron ventajas en el estadio 15 de Abril. Los goles llegaron de la mano de Julián Palacios y Miguel Merentiel.

Unión igualó 1-1 con Boca Juniors en un parejo encuentro disputado en el estadio 15 de Abril por la fecha 11 de la Zona A del Torneo Apertura 2026 . Los tantos los marcaron Julián Palacios para el local y Miguel Ángel Merentiel para la visita.

Con el empate, el "Xeneize" estiró su racha a seis partidos consecutivos sin derrotas , aunque solo logró ganar dos de ellos. El conjunto dirigido por Claudio Úbeda se ubica sexto en la Zona A con 14 puntos , mientras que el "Tatengue" quedó segundo en el grupo con 16 unidades .

En la próxima jornada del Torneo Apertura 2026, Boca será local frente a Instituto el domingo 22 de marzo a las 20:00 , mientras que los de LeonardoMadelón visitarán a Defensa y Justicia el sábado 21 desde las 17:45 .

El encuentro comenzó con un mejor arranque del conjunto santafesino , que generó la primera situación clara apenas a los tres minutos. El delantero Cristian Tarragona probó con un remate desde afuera del área, pero el arquero Agustín Marchesin logró controlar la pelota junto a su poste izquierdo.

El equipo visitante tuvo que esperar hasta los 19 minutos para construir su primera llegada peligrosa. Una combinación entre los mediocampistas Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar dejó en posición al delantero Merentiel, que definió bajo y cruzado con destino de gol. Sin embargo, el carrilero Mateo Del Blanco apareció sobre la línea y despejó la pelota a centímetros del arco, evitando la apertura del marcador para el conjunto azul y oro.

Con el correr de los minutos el partido se volvió más disputado en la mitad de la cancha, aunque el conjunto dirigido por Leonardo Madelón siguió encontrando espacios para atacar.

A los 36 minutos, el centrodelantero Marcelo Estigarribia se abrió hacia la derecha y lanzó un centro pinchado al primer palo para la llegada del extremo Braian Cuello. El atacante llegó exigido y remató incómodo por encima del travesaño, desperdiciando una buena oportunidad para el equipo local.

La apertura del marcador llegó a los 41 minutos. Palacios recibió un centro desde la derecha al segundo palo, controló y se acomodó hacia la medialuna del área, desde donde sacó un remate a media altura que ingresó junto al palo izquierdo de Marchesin, que no pudo reaccionar.

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Tras el gol, Unión estuvo cerca de ampliar la diferencia. Apenas dos minutos después, el mediocampista RafaelProfini capturó un rebote en la medialuna, controló y remató de zurda con un disparo frontal que salió apenas por encima del travesaño.

En el complemento, el primero en generar peligro fue Boca. A los cuatro minutos, el volante Milton Delgado envió un centro al segundo palo para Adam Bareiro, que intentó definir de tijera, pero el arquero Mansilla reaccionó a tiempo y desvió la pelota por encima del travesaño.

Cinco minutos más tarde volvió a acercarse el conjunto visitante. Leandro Paredes ejecutó un tiro libre con un remate bajo al primer palo, aunque Mansilla se mostró atento y logró controlar el disparo sin dar rebote.

El empate llegó a los 11 minutos del segundo tiempo. Tras un remate de Bareiro que se estrelló en el travesaño, el delantero uruguayo Merentiel capturó el rebote dentro del área y sacó un disparo de primera, aprovechando que el arquero estaba desacomodado para marcar el 1-1.

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Con el partido igualado, Boca volvió a inquietar a los 20 minutos con una gran jugada individual de Merentiel, que condujo un contraataque por la izquierda, dejó en el camino a dos rivales y habilitó hacia atrás a Bareiro. El paraguayo definió de primera, pero Mansilla achicó rápido y salvó a Unión con una atajada estirando su brazo derecho.

El equipo santafesino recién logró aproximarse con peligro a los 31 minutos del complemento. El mediocampista Mauro Pittón ejecutó un tiro libre desde el sector izquierdo de la frontal del área, con un remate bajo al segundo palo que fue controlado por Agustín Marchesin, exarquero de la Selección argentina.

Ya en tiempo cumplido, Unión volvió a acercarse con peligro. A los 45 minutos, el delantero Diego Armando Díaz recibió sobre el sector derecho y, sin marca dentro del área, ensayó un remate bajo al segundo palo que pasó muy cerca del poste derecho del arquero Marchesin.

Las estadísticas reflejaron un partido equilibrado en llegadas, pero con mayor posesión para Boca, que manejó el 60% de la pelota frente al 40% del conjunto santafesino. Sin embargo, ambos estuvieron parejos en peligro: 14 remates para el local -3 al arco- y 16 para el "Xeneize", 6 de ellos entre los tres palos.