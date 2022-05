Para Alario Argentina "está para llegar a la final" del Mundial

"Argentina está para llegar a la final y pelear, es lo que todos deseamos, refuerza esa confianza la conquista de la Copa América pasada, sin duda esperamos que así sea", manifestó el atacante del Bayer Leverkusen de Alemania, que se encuentra en la prelista para el duelo con Italia del próximo 1 de junio en el estadio Wembley de Londres.

Y agregó en declaraciones a la agencia EFE: "Soy consciente de que hay muchos jugadores de primer nivel y no me queda más que luchar por un lugar, hacer las cosas bien en el Bayer, después ya le toca al técnico. Siempre tengo esperanza y procuro no verme ni cerca ni lejos, sino estar listo para ser útil".

"En todos los equipos del mundo hay un jugador argentino que compite, hay mucha calidad para escoger y esa es una virtud del futbolista de mi país que siempre sueña con estar en la Selección", remarcó el ex delantero de Colón de Santa Fe y River.

En cuanto a la Copa del Mundo, se refirió puntualmente a la segunda fecha del certamen: "México y Argentina se han enfrentado muchas veces y nunca ha sido fácil para nosotros salir vencedores.

Creo que ahora no va a ser la excepción, a pesar de que México tiene las herramientas para competir, pero confío en que Argentina va a ganar".