El Real Madrid ofreció 150 millones de euros por Julián Álvarez, pero el Atlético los rechazó

El gigante español sorprendió en las redes sociales al comunicar el impresionante ofrecimiento que hizo por el delantero argentino, a días del Mundial 2026.

El Real Madrid anunció una bomba en las redes sociales pasado el mediodía de este martes: aseguró que realizó una oferta formal de 150 millones de euros por Julián Álvarez . Sin embargo, también comunicó que el Atlético de Madrid rechazó el ofrecimiento por el delantero de la Selección Argentina .

Julián arribó al Atlético Madrid en agosto del 2024 procedente del Manchester City y firmó entonces un contrato hasta el 2030. En ese momento, la entidad no detalló formalmente el valor de su cláusula de salida , pero los principales portales españoles remarcaron que la misma asciende hasta los 500 millones de euros .

El comunicado del Merengue fue escueto pero directo: "El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez."

La respuesta del Atlético llegó en los mismos términos de formalidad: "Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador."

La postura del Atlético es clara desde hace meses: Julián Álvarez no se vende por menos de lo que dice su contrato. La cláusula de rescisión supera los 500 millones de euros , una cifra que convierte cualquier oferta por debajo de ese número en papel mojado para el club colchonero.

Argentina se entrena a puertas abiertas y Scaloni define los once para Islandia

El seleccionado argentino se entrena a puertas abiertas este lunes pensando en el partido ante Islandia. El cuerpo técnico, con Lionel Scaloni a la cabeza, reúne a los convocados desde las 20.30hs en una práctica en la que se espera que entrenen a la par nuevamente Gonzalo Montiel y Nahuel Molina.

El plantel trabaja en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, donde este martes se disputará el amistoso. Los primeros 15 minutos de la práctica son abiertos para la prensa, por lo que se puede seguir los movimientos de los jugadores.

El primero en saltar al entrenamiento fue Emiliano "Dibu" Martínez, sin guantes. El arquero continúa evolucionando favorablemente de su lesión y se espera que llegue al debut con Argelia.

Durante la conferencia de prensa previa, Scaloni se refirió a los "tocados". "Molina, Montiel y Paz están disponible para mañana. Veremos cuántos minutos. En el lateral derecho tenemos abundancia ahora y podemos distribuir los minutos para que lleguen de la mejor manera", afirmó.

También confirmó que el capitán Lionel Messi verá minutos en campo. "Messi va a jugar. No sé cuántos minutos. Tengo que hablar con él todavía en el entrenamiento de hoy. Va a tener minutos", dijo, aunque no precisó si será desde el arranque o en el segundo tiempo.